Знаменитий флагман Subaru зняли з виробництва: відома причина (фото)

Седан Subaru Legacy припинили виробляти і нове покоління моделі не планується. Флагманську модель японської марки випускали з 1989 року.

Останній Subaru Legacy зійшов із конвеєра підприємства в місті Лафаєтт (США). Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Останнім став седан Subaru Legacy сірого кольору зі шкіряним салоном. Він оснащений 2,5-літровою 182-сильною четвіркою та повним приводом.

Попит на Subaru Legacy різко знизився останнім часом Фото: Subaru

В Японії Subaru Legacy припинили виготовляти ще в 2020 році. Останнім часом модель продавалася переважно на північноамериканському ринку.

Причина відмови від Subaru Legacy відома – це різке падіння попиту на модель останнім часом. Покупці все частіше віддають перевагу кросоверам, тому щорічно продавали не більш ніж 30 000 седанів, а у 2024 році цей показник упав до 19 951 авто.

Споріднений Subaru Outback на конвеєрі залишається, проте він кардинально змінився у новому поколінні та перетворився з універсала на кросовер. Він уже не має нічого спільного з Legacy і випускається виключно в Японії.

Subaru Legacy випускають із 1989 року Фото: Subaru

Варто відзначити, що свого часу Subaru Legacy був досить популярним – за 36 років випустили понад 1,4 мільйона авто семи поколінь. До того ж, це перша модель марки, яку почали випускати в США – її збірка в Лафаєтті стартувала 11 вересня 1989 року.

