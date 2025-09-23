Знаменитый флагман Subaru сняли с производства: известна причина (фото)

Седан Subaru Legacy прекратили производить и новое поколение модели не планируется. Флагманская модель японской марки выпускалась с 1989 года.

Последний Subaru Legacy сошел с конвейера предприятия в городе Лафайетт (США). Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Последним стал седан Subaru Legacy серого цвета с кожаным салоном. Он оснащен 2,5-литровой 182-сильной четверкой и полным приводом.

Спрос на Subaru Legacy резко снизился в последнее время Фото: Subaru

В Японии Subaru Legacy прекратили производить еще в 2020 году. В последнее время модель продавалась преимущественно на североамериканском рынке.

Причина отказа от Subaru Legacy известна — это резкое падение спроса на модель в последнее время. Покупатели все чаще отдают предпочтение кроссоверам, поэтому ежегодно продавали не более 30 000 седанов, а в 2024 году этот показатель упал до 19 951 авто.

Родственный Subaru Outback на конвейере остается, однако он кардинально изменился в новом поколении и превратился из универсала в кроссовер. Он уже не имеет ничего общего с Legacy и выпускается исключительно в Японии.

Subaru Legacy выпускается с 1989 года Фото: Subaru

Стоит отметить, что в свое время Subaru Legacy был достаточно популярным — за 36 лет выпустили более 1,4 миллиона авто семи поколений. К тому же, это первая модель марки, которую начали выпускать в США — ее сборка в Лафаетти стартовала 11 сентября 1989 года.

