Флагман іде: Lexus відмовляється від своєї найпершої моделі (фото)

Флагманський седан Lexus LS невдовзі покине ринок. Нове покоління представницької моделі не планується, натомість випустять прощальну її версію.

Lexus уже готується до припинення випуску LS в 2026 році й навіть підготував прощальну версію моделі Heritage Edition. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Причина відмови від Lexus LS зрозуміла — це низький попит на модель. Приміром, у США за перше півріччя нинішнього року продали лише 691 авто – на 42,3% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

Салон Lexus LS Heritage Edition оздобили червоно-чорною шкірою Фото: Lexus

Звісно, седани останнім часом поступаються в популярності кросоверам, проте у випадку з Lexus LS зіграла роль вузька лінійка – ця модель має значно менше версій і двигунів, аніж Mercedes S-Class чи BMW 7 Series.

Фінальний Lexus LS Heritage Edition випустять лімітованою серією з 250 авто. Седан оснащений 416-сильним V6 твін-турбо і коштує $99 280.

Усі Lexus LS Heritage Edition пофарбують в чорний колір, а їх салон оздоблять червоно-чорною шкірою та змашею. Комплектацію поповнять особливі 20-дюймові диски, панорамний дах, камери кругового огляду, підігрів задніх сидінь та акустику Mark Levinson із 24 динаміками.

Lexus LS 1989 року став найпершою моделлю в історії марки Фото: Lexus

Варто відзначити, що саме з моделі LS починалася марка Lexus. Седан дебютував у 1989 році й став первістком преміального підрозділу Toyota.

Усього за 36 років побачили світ п’ять поколінь Lexus LS. Нинішня генерація моделі випускається з 2017 року.

До речі, свій флагманський седан зняла з виробництва і Subaru. Його теж випускали з 1989 року.

Також Фокус писав, що Lexus показав салон краси на колесах у стилістиці Барбі.