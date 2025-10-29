Lexus презентував нові флагмани: шестиколісний мінівен, купе-кросовер і мікрокар (фото)

Флагманський седан Lexus LS знімають із виробництва і йому шукають заміну. Дизайнери Lexus запропонували наступників – шестиколісний мінівен, купе-кросовер та одномісне міське авто.

Оригінальні концепти Lexus LS дебютували на автосалоні Japan Mobility Show в Токіо. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті Toyota.

Концептуальні Lexus покликані змінити уявлення про бренд та його флагмана LS. Дизайнери намагалися показати, що нова розкішна модель не обов’язково буде седаном. Важливим є те, що авто матиме дорогий просторий салон, оскільки абревіатура моделі розшифровується як Luxury Space ("люксовий простір").

Lexus LS Concept

Новий Lexus LS Concept — великий шестиколісний мінівен преміумкласу з дизайном в дусі моделі LM та широкими зсувними дверима. В оздобленні його салону використали шкіру та бамбук, а на водійському місці встановили кермо-штурвал та два вузькі вигнуті дисплеї. Ззаду встановили комфортабельні крісла, як у салоні бізнескласу літака, причому сидіння другого ряду можна розвернути. Також мінівен Lexus отримав шторки на вікнах у традиційному японському стилі.

Відео дня

Lexus LS Coupe

Lexus LS Coupe — стильний купе-кросовер зі стрімким обтічним силуетом. Його задні двері відкриваються проти руху, а кришка багажника висувається подібно до шухляди. Водійське місце оформлене так само, як і в LS Concept. Також є окремі монітори для переднього та задніх пасажирів. Водій отримав особливе спортивне крісло з покращеною боковою підтримкою.

Важливо

Toyota показала яскраву спортивну Camry та позашляхову Corolla (фото)

Lexus LS Micro

Концепт Lexus LS Micro — найоригінальніший із цієї трійки, адже це одномісне триколісне авто для міста. Мініатюрна капсула на колесах не має традиційних дверей — їх замінило піднімне лобове скло. Салон Lexus LS Micro доволі розкішний — оздоблений шкірою та деревом. Концепт не має керма чи педалей, адже оснащений автопілотом.

Між іншим, на виставці Japan Mobility Show дебютувала і нова Toyota Corolla 2026, яка кардинально змінилася.

Також Фокус розповідав про незвичну Toyota RAV4 із ретродизайном в американському стилі.