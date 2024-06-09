В Україні з'явився незвичайний розкішний мінівен Lexus (фото)

Lexus LM — 5,1-метровий представницький мінівен із незвичним дизайном і розкішним салоном. Модель в Україні доступна в 250-сильній гібридній версії.

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На український ринок вивели новий Lexus LM. Великий преміальний мінівен є найнезвичнішою моделлю японської марки. Перший Lexus LM в Україні сфотографували біля одного з київських автосалонів бренду та опублікували його світлини на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lexus LM – розкішний побратим Toyota Alphard. В Україну привезли вже друге покоління цього 5,1-метрового авто. Воно вирізняється нестандартним дизайном із величезною веретеноподібною решіткою радіатора.

Салон Lexus LM оздоблений шкірою та деревом. На передній панелі встановлено два дисплеї.

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Новий Lexus LM в Україні запропонують у двох багато оснащених версіях. Початковий семимісний варіант Luxury (4 542 674 гривень) отримав повний електропакет, камери кругового огляду, масаж, підігрів та вентиляцію крісел перших двох рядів (з автоматичним керуванням), акустику Mark Levinson з 21 динаміком.

Шестимісний варіант Superior за 5 519 591 гривень додає холодильник, 48-дюймовий телевізор для задніх пасажирів та висувну перегородку від водія.

Салон оздоблено дорогою шкірою Фото: Lexus

Усі Lexus LM 2024 на українському ринку пропонуватимуть із 250-сильною гібридною установкою з 2,5-літровою бензиновою четвіркою те електромотором. Мінівен здатен розігнатися до 100 км/год за 8,7 с і розвинути 190 км/год, а середня витрата пального складає 7,4 л/100 км.

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