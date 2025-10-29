Нове розкішне купе Toyota Century кидає виклик Rolls-Royce та Bentley (фото)
Toyota розширяє преміальну лінійку Century та перетворить її на окремий бренд. Поповненням у сімействі стало велике представницьке купе.
Нова Toyota Century Coupe дебютувала на Токійському автосалоні Japan Mobility Show. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.
Купе Toyota Century – велика туристична модель завдовжки понад 5 м, яка покликана стати дещо доступнішою альтернативою Bentley Continental GT та Rolls-Royce Spectre.
В анфас авто нагадує кросовер Toyota Century SUV, адже має схожу широку решітку радіатора та дворівневі фари. До того ж, у купе збільшений кліренс.
Авто вирізняється стрімким силуетом із довгим капотом, високою віконною лінією та вигнутим дахом. У нього асиметричні зсувні двері: ліворуч їх дві, а праворуч – одна. У дверному отворі ховається парасолька.
Салон Toyota Century Coupe оздоблений шкірою та деревом. Авто отримало кермо-штурвал та три екрани на передній панелі. Водія відділяє віртуальна "перегородка" з лазерів, а крісло переднього пасажира дещо зсунули назад. На другому ряду встановили два окремих сидіння, а для пасажирів є монітори.
Характеристики Toyota Century Coupe ще не розкрили, проте натякнули, що серійна модель може бути потужним гібридом, як інші авто преміальної лінійки. Нагадаємо, кросовер Toyota Century SUV отримав 406-сильну гібридну установку з 3,5-літровим бензиновим V6 і парою електромоторів. Седан Toyota Century оснащений 5,0-літровим V8 та електромотором сумарною потужністю 431 к. с.
До речі, на автошоу в Токіо дебютувала і нова Toyota Corolla 2026, яка кардинально змінилася.
Також Фокус розповідав, що на цій виставці показали нестандартні розкішні Lexus.