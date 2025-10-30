Mitsubishi показала, каким будет новый Pajero 2026: он изменится до неузнаваемости (фото)

Новый Mitsubishi Pajero презентуют в 2026 году. Рамный внедорожник изменится внешне и будет отличаться брутальным дизайном.

Пока же на выставке Japan Mobility Show в Токио показали концепт Mitsubishi Elevance, который является предвестником Pajero. О нем рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Elevance отличается брутальным дизайном с высоким капотом, расширенными крыльями и вертикальными диодными фарами. Новый Mitsubishi Pajero 2026 может позаимствовать эти черты.

На всю ширину передней панели растянули дисплей Фото: Mitsubishi

В салоне Mitsubishi Elevance установили приплюснутый руль на экран во всю ширину передней панели. Внутри разместили шесть отдельных кресел, причем сиденья первого ряда можно развернуть. Кроме того, внедорожник дополнен прицепом-кемпером с двуспальной кроватью и кухней.

Концепт Mitsubishi Elevance получил плагин-гибридную установку, а также фирменный полный привод S-AWC с режимами для различных типов бездорожья и системой контроля тяги AYC.

Кресла первого ряда Mitsubishi Elevance разворачиваются Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Pajero (модель, скорее всего, лишится приставки Sport в названии) видели во время тестов и он похож на концепт Elevance. Известно, что он будет построен на рамном шасси пикапа L200. Серийная модель должна получить 2,8-литровый 204-сильный турбодизель и 8-ступенчатый автомат.

