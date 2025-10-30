Mitsubishi показала, яким буде новий Pajero 2026: він зміниться до невпізнання (фото)

Новий Mitsubishi Pajero презентують у 2026 році. Рамний позашляховик зміниться зовні вирізнятиметься брутальним дизайном.

Поки ж на виставці Japan Mobility Show у Токіо показали концепт Mitsubishi Elevance, який є провісником Pajero. Про нього розповіли на сайті японського автовиробника.

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Elevance вирізняється брутальним дизайном із високим капотом, розширеними крилами та вертикальними діодними фарами. Новий Mitsubishi Pajero 2026 може запозичити ці риси.

На всю ширину передньоъ панелы розтягнули дисплей Фото: Mitsubishi

У салоні Mitsubishi Elevance встановили приплюснуте кермо на екран на всю ширину передньої панелі. Усередині розмістили шість окремих крісел, причому сидіння першого ряду можна розвернути. Крім того, позашляховик доповнений причепом-кемпером з двоспальним ліжком та кухнею.

Концепт Mitsubishi Elevance отримав плагін-гібридну установку, а також фірмовий повний привід S-AWC із режимами для різних типів бездоріжжя та системою контролю тяги AYC.

Крісла першого ряду Mitsubishi Elevance розвертаються Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Pajero (модель, скоріше за все, позбудеться приставки Sport у назві) бачили під час тестів і він схожий на концепт Elevance. Відомо, що він буде збудований на рамному шасі пікапа L200. Серійна модель повинна отримати 2,8-літровий 204-сильний турбодизель та 8-ступінчастий автомат.

