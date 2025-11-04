Raptor на мінімалках: Ford показав недорогий спортивний пікап на базі Kuga (фото)

Лінійку Ford Maverick невдовзі поповнить потужна заряджена версія. Пікап став яскравішим на вигляд і отримав 300-сильний турбомотор.

Новий Ford Maverick 300T (саме так назвали авто) презентували на тюнінг-шоу SEMA у Лас-Вегасі. Утім, на відміну від більшості авто з цієї виставки, його планують зробити серійним. Про це повідомляється на офіційному сайті Ford.

Авто оснастили 300-сильним турбомотором Фото: Ford

Недорогий пікап Ford Maverick отримає пакет 300T в якості опції – він буде доступним для версій із 2,0-літровим турбомотором. Авто стане дешевшим молодшим братом заряджених пікапів Raptor. Нагадаємо, що на відміну від старших моделей, Maverick не має рами, адже збудований на платформі кросовера Ford Kuga/Escape.

У салоні з'явилися нові килимки Фото: Ford

Цифровий індекс у назві вказує на збільшену з 250 до 300 сил потужність. Аби добитися цього, двигун отримав турбіну від 2,3-літрової турбочетвірки EcoBoost, яку встановлюють на Ford Mustang, та новий інтеркулер. Піковий крутний момент зріс із 375 до 430 Н∙м. Встановлено і гучніший вихлоп від Borla.

Відео дня

Важливо

Тест-драйв нового Ford Tourneo Courier: для сім'ї та бізнесу

Крім того, новий Ford Maverick 300T отримав спортивну підвіску з покращеними задніми амортизаторами і стабілізаторами. Кліренс пікапа занизили на 10 мм спереду і на 30 мм ззаду.

20-дюймові диски запозичили в Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

Відрізнити спортивний пікап Ford можна за 20-дюймовими дисками від електрокара Ford Mustang Mach-E із шинами Pirelli P Zero Elect 245/45 R20. Колеса, як і декор на кузові пофарбовані у бронзовий колір. Салон Ford Maverick 300T майже не змінився – там лише з’явилися нові килимки.

Раніше Фокус розповідав про новий доступний пікап Nissan із витратою 1,9 л на 100 км.

Також ми писали про ексклюзивний суперкар Ford за $800 000 в Києві.