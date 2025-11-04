Raptor на минималках: Ford показал недорогой спортивный пикап на базе Kuga (фото)

Линейку Ford Maverick вскоре пополнит мощная заряженная версия. Пикап стал ярче на вид и получил 300-сильный турбомотор.

Новый Ford Maverick 300T (именно так назвали авто) презентовали на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Впрочем, в отличие от большинства авто с этой выставки, его планируют сделать серийным. Об этом сообщается на официальном сайте Ford.

Авто оснастили 300-сильным турбомотором Фото: Ford

Недорогой пикап Ford Maverick получит пакет 300T в качестве опции — он будет доступен для версий с 2,0-литровым турбомотором. Авто станет более дешевым младшим братом заряженных пикапов Raptor. Напомним, что в отличие от старших моделей, Maverick не имеет рамы, ведь построен на платформе кроссовера Ford Kuga/Escape.

В салоне появились новые коврики Фото: Ford

Цифровой индекс в названии указывает на увеличенную с 250 до 300 сил мощность. Чтобы добиться этого, двигатель получил турбину от 2,3-литровой турбочетверки EcoBoost, которую устанавливают на Ford Mustang, и новый интеркулер. Пиковый крутящий момент вырос с 375 до 430 Н∙м. Установлен и более громкий выхлоп от Borla.

Кроме того, новый Ford Maverick 300T получил спортивную подвеску с улучшенными задними амортизаторами и стабилизаторами. Клиренс пикапа занизили на 10 мм спереди и на 30 мм сзади.

20-дюймовые диски позаимствовали у Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

Отличить спортивный пикап Ford можно по 20-дюймовым дискам от электрокара Ford Mustang Mach-E с шинами Pirelli P Zero Elect 245/45 R20. Колеса, как и декор на кузове окрашены в бронзовый цвет. Салон Ford Maverick 300T почти не изменился — там лишь появились новые коврики.

