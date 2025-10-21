Nissan выводит на рынок рамный пикап ценой от $16 500 с расходом 1,9 л на 100 км (фото)

Новый пикап Nissan Frontier Pro поступает в продажу. Недорогой рамный пикап предложат в бензиновой, дизельной и плагин-гибридной модификациях.

Новый Nissan Frontier Pro сначала выходит на китайский рынок где стоит от 120 000 юаней ($16 500) за базовый бензиновый вариант до 220 000 юаней ($30 500) за плагин-гибрид. Позже начнется экспорт модели. Об этом сообщает сайт Autohome.

Авто достигает 5,5 м в длину Фото: autohome.com.cn

Пикап Nissan Frontier Pro — средне размерная четырехдверная модель грузоподъемностью 800 кг. У нее с высокий капот и Т-образные фары. Плагин-гибрид отличается от бензинового и дизельного вариантов отсутствием радиаторной решетки.

Плагин-гибрид внешне отличается отсутствием решетки радиатора Фото: Nissan

Размеры Nissan Frontier Pro:

длина — 5494 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1950 мм;

колесная база — 3300 мм.

В салоне установили большой 14,6-дюймовый тачскрин Фото: autohome.com.cn

В салоне установили цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. В задних сиденьях регулируется угол наклона спинки.

Відео дня

Топовые версии модели получили выдвижные подножки, панорамную крышу, камеры кругового обзора, акустику Focal, набор систем безопасности, электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж кресел.

Пикап достаточно богато оснащен Фото: Nissan

Бензиновый пикап Nissan Frontier Pro оснащен 2,0-литровой 258-сильной турбочетверкой, а дизельный — 2,3-литровым мотором на 190 л. с. Обе версии доступны с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП.

Важно

Побратим "Дастера": новый доступный кроссовер Nissan за $12500 показали до премьеры (видео)

Плагин-гибрид Nissan Frontier Pro получил 1,5-литровый турбодвигатель и пару электромоторов, которые вместе развивают 435 л. с. и 800 Нм. Благодаря батарее на 32,8 кВт∙ч он может проехать до 135 км на электротяге. Расход топлива составляет 1,9 л/100 км в комбинированном цикле и 7 л/100 км — с разряженной батареей.

Грузоподъемность пикапа составляет 800 кг Фото: autohome.com.cn

Новый Nissan Frontier Pro способен буксировать 3,3-тонный прицеп. Его клиренс составляет 270 мм, угол въезда — 36°, а съезда — 37°. Рамный пикап может преодолевать броды глубиной 90 см.

Кстати, недавно презентовали недорогие седаны Nissan в бензиновом и плагин-гибридном исполнении.

Также Фокус рассказывал, что пикап Isuzu превратили в "двухкомнатный" фургон.