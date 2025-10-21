Nissan виводить на ринок рамний пікап ціною від $16 500 із витратою 1,9 л на 100 км (фото)
Новий пікап Nissan Frontier Pro надходить у продаж. Недорогий рамний пікап запропонують у бензиновій, дизельній та плагін-гібридній модифікаціях.
Новий Nissan Frontier Pro спочатку виходить на китайський ринок де коштує від 120 000 юанів ($16 500) за базовий бензиновий варіант до 220 000 юанів ($30 500) за плагін-гібрид. Пізніше почнеться експорт моделі. Про це повідомляє сайт Autohome.
Пікап Nissan Frontier Pro – середньо розмірна чотиридверна модель вантажопідйомністю 800 кг. У неї з високий капот і Т-подібні фари. Плагін-гібрид відрізняється від бензинового і дизельного варіантів відсутністю радіаторної решітки.
Розміри Nissan Frontier Pro:
- довжина — 5494 мм;
- ширина — 1960 мм;
- висота — 1950 мм;
- колісна база — 3300 мм.
У салоні встановили цифровий щиток приладів і 14,6-дюймовий тачскрін. В задніх сидіннях регулюється кут нахилу спинки.
Топові версії моделі отримали висувні підніжки, панорамний дах, камери кругового огляду, акустику Focal, набір систем безпеки, електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж крісел.
Бензиновий пікап Nissan Frontier Pro оснащений 2,0-літровою 258-сильною турбочетвіркою, а дизельний – 2,3-літровим мотором на 190 к. с. Обидві версії доступні з 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП.Важливо
Плагін-гібрид Nissan Frontier Pro отримав 1,5-літровий турбодвигун і пару електромоторів, які разом розвивають 435 к. с. і 800 Нм. Завдяки батареї на 32,8 кВт∙год він може проїхати до 135 км на електротязі. Витрата пального становить 1,9 л/100 км у комбінованому циклі та 7 л/100 км – із розрядженою батареєю.
Новий Nissan Frontier Pro здатен буксирувати 3,3-тонний причіп. Його кліренс становить 270 мм, кут в’їзду – 36°, а з’їзду – 37°. Рамний пікап може долати броди глибиною 90 см.
До речі, нещодавно презентували недорогі седани Nissan у бензиновому та плагін-гібридному виконанні.
Також Фокус розповідав, що пікап Isuzu перетворили на "двокімнатний" фургон.