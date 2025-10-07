Побратим "Дастера": новий доступний кросовер Nissan за $12500 показали до прем'єри (відео)

Новий Nissan Tekton показали в Індії. Недорогий компактний кросовер прийде на зміну моделі Terrano та буде доступний із бензиновими турбомоторами.

Кросовер Nissan Tekton офіційно презентують у 2026 році і в Індії він коштуватиме приблизно від 1,1 мільйона рупій ($12 500). Очікується і експорт моделі в інші країни. Перші подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Nissan.

Нова модель пришла на зміну кросоверу Nissan Terrano. Як і попередник, вона базується на Dacia/Renault Duster.

На фото видно, що новий Nissan Tekton відрізняється від Duster третього покоління передньою частиною. Широка решітка радіатора і Г-подібні фари зробили його схожим на новий Nissan Patrol 2025. Ззаду встановлені інакші ліхтарі, з’єднані діодною смугою.

Салон Nissan Tekton на відео майже не видно, але відомо, що він мало відрізнятиметься від інтер’єру Renault Duster — змінять лише оздоблення.

Ззаду кросовер відрізняється від Duster дизайном ліхтарів Фото: Nissan

Побратим поділиться і двигунами: очікується, що в нього запозичать бензинові турбомотори об’ємом 1,0 л (100 к. с.), 1,2 л (128 к. с.) і 1,3 л (150 к. с.). Дизельний та гібридний варіанти наразі не підтвердили.

