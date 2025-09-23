Схожий на Leaf: Nissan презентував недорогого конкурента Toyota Corolla та VW Jetta (фото)
У США представили новий Nissan Sentra 2026. Доступний седан кардинально змінився зовні та став сучаснішим усередині.
Седан Nissan Sentra вийде на ринок до кінця 2025 року. Конкурент Honda Civic, Toyota Corolla і Volkswagen Jetta коштуватиме приблизно від $23 000. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
Sentra кардинально змінився зовні та дуже нагадує новий Nissan Leaf. У нього схожі тонкі фари і стрімкіший силует із вигнутим дахом. Версія SR отримала обвіс, чорний глянцевий декор, задній спойлер та 18-дюймові диски. Седан дещо підріс у розмірах.
Габарити Nissan Sentra 2026:
- довжина – 4656 мм;
- ширина – 1816 мм;
- висота – 1445 мм;
- колісна база – 2705 мм.
Вплив Nissan Leaf відчувається і в салоні Sentra, де встановили двоспицеве кермо та два 12,3-дюймові дисплеї. Частина кнопок стали сенсорними.
Базова комплектація Nissan Sentra включає адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків Серед опцій є камери кругового огляду, потужна акустика Bose та система напівавтономного руху ProPILOT Assist.Важливо
Новий Nissan Sentra 2026 дебютував у Північній Америці із 2,0-літровим бензиновим двигуном на 149 к. с. та варіатором. Середня витрата пального становить 7,1 л на 100 км.
На інших ринках седан Nissan Sentra (модель також продається під назвою Sunny) буде доступний із 1,6-літровим 135-сильним мотором та гібридною установкою e-Power потужністю 136 к. с.
До речі, нещодавно дебютував новий кросовер Nissan X-Trail 2026.
Також Фокус писав про нову Toyota Corolla, яка теж зміниться зовні.