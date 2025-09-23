Похож на Leaf: Nissan презентовал недорогого конкурента Toyota Corolla и VW Jetta (фото)
В США представили новый Nissan Sentra 2026. Доступный седан кардинально изменился внешне и стал более современным внутри.
Седан Nissan Sentra выйдет на рынок к концу 2025 года. Конкурент Honda Civic, Toyota Corolla и Volkswagen Jetta будет стоить примерно от $23 000. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Sentra кардинально изменился внешне и очень напоминает новый Nissan Leaf. У него похожие тонкие фары и более стремительный силуэт с изогнутой крышей. Версия SR получила обвес, черный глянцевый декор, задний спойлер и 18-дюймовые диски. Седан несколько подрос в размерах.
Габариты Nissan Sentra 2026:
- длина — 4656 мм;
- ширина — 1816 мм;
- высота — 1445 мм;
- колесная база — 2705 мм.
Влияние Nissan Leaf чувствуется и в салоне Sentra, где установили двухспицевый руль и два 12,3-дюймовых дисплея. Часть кнопок стали сенсорными.
Базовая комплектация Nissan Sentra включает адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков Среди опций есть камеры кругового обзора, мощная акустика Bose и система полуавтономного движения ProPILOT Assist.Важно
Новый Nissan Sentra 2026 дебютировал в Северной Америке с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 149 л. с. и вариатором. Средний расход топлива составляет 7,1 л на 100 км.
На других рынках седан Nissan Sentra (модель также продается под названием Sunny) будет доступен с 1,6-литровым 135-сильным мотором и гибридной установкой e-Power мощностью 136 л. с.
Кстати, недавно дебютировал новый кроссовер Nissan X-Trail 2026.
