Похож на Leaf: Nissan презентовал недорогого конкурента Toyota Corolla и VW Jetta (фото)

В США представили новый Nissan Sentra 2026. Доступный седан кардинально изменился внешне и стал более современным внутри.

Седан Nissan Sentra выйдет на рынок к концу 2025 года. Конкурент Honda Civic, Toyota Corolla и Volkswagen Jetta будет стоить примерно от $23 000. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Седан внешне похож на новый Nissan Leaf Фото: Nissan

Sentra кардинально изменился внешне и очень напоминает новый Nissan Leaf. У него похожие тонкие фары и более стремительный силуэт с изогнутой крышей. Версия SR получила обвес, черный глянцевый декор, задний спойлер и 18-дюймовые диски. Седан несколько подрос в размерах.

Версия SR получила обвес и спойлер Фото: Nissan

Габариты Nissan Sentra 2026:

длина — 4656 мм;

ширина — 1816 мм;

высота — 1445 мм;

колесная база — 2705 мм.

Влияние Nissan Leaf чувствуется и в салоне Sentra, где установили двухспицевый руль и два 12,3-дюймовых дисплея. Часть кнопок стали сенсорными.

На передней панели установили два экрана Фото: Nissan

Базовая комплектация Nissan Sentra включает адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков Среди опций есть камеры кругового обзора, мощная акустика Bose и система полуавтономного движения ProPILOT Assist.

Новый Nissan Sentra 2026 дебютировал в Северной Америке с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 149 л. с. и вариатором. Средний расход топлива составляет 7,1 л на 100 км.

Фото: Nissan

На других рынках седан Nissan Sentra (модель также продается под названием Sunny) будет доступен с 1,6-литровым 135-сильным мотором и гибридной установкой e-Power мощностью 136 л. с.

