Побратим "Дастера": новый доступный кроссовер Nissan за $12500 показали до премьеры (видео)

Новый Nissan Tekton показали в Индии. Недорогой компактный кроссовер придет на смену модели Terrano и будет доступен с бензиновыми турбомоторами.

Related video

Кроссовер Nissan Tekton официально презентуют в 2026 году и в Индии он будет стоить примерно от 1,1 миллиона рупий ($12 500). Ожидается и экспорт модели в другие страны. Первые подробности новинки раскрыли на официальном сайте Nissan.

Новая модель пришла на смену кроссоверу Nissan Terrano. Как и предшественник, она базируется на Dacia/Renault Duster.

Важно

Расход 5,5 л на 100 км и заводское ГБО: представлен самый совершенный Duster (фото)

На фото видно, что новый Nissan Tekton отличается от Duster третьего поколения передней частью. Широкая решетка радиатора и Г-образные фары сделали его похожим на новый Nissan Patrol 2025. Сзади установлены иные фонари, соединенные диодной полосой.

Салон Nissan Tekton на видео почти не виден, но известно, что он будет мало отличаться от интерьера Renault Duster — изменят лишь отделку.

Сзади кроссовер отличается от Duster дизайном фонарей сзади Фото: Nissan

Побратим поделится и двигателями: ожидается, что у него позаимствуют бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (100 л.с.), 1,2 л (128 л.с.) и 1,3 л (150 л.с.). Дизельный и гибридный варианты пока не подтвердили.

Кстати, недавно дебютировал оригинальный пикап Duster. Его уже начали продавать в Румынии.

Также Фокус рассказывал о новом доступном седане Nissan с дизайном в духе Leaf.