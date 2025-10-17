Nissan представив одразу два недорогих сімейних седани: вони дешевші за Qashqai (фото)
Лінійку Nissan поповнили два сімейних седани. Презентовано відроджений бензиновий Nissan Teana та сучасний електрифікований N6.
Нові седани Nissan представили в Китаї, адже саме там виготовлятимуть ці автомобілі. Обидві моделі надійдуть у продаж упродовж кількох тижнів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Седани наразі програють у популярності кросоверам, проте в Nissan не відмовляються від цих моделей і продовжують їх розробку. Нові моделі будуть дешевшими за доступний кросовер Nissan Qashqai.
Відроджений седан Nissan Teana
Nissan Teana, який свого часу продавали в Україні, відродили і повертають на ринок. Як і модель попереднього покоління (2013-2018 рр.) він є близнюком Nissan Altima.
Заодно модель пройшла оновлення. Седан Nissan Teana/Altima отримав ширшу решітку радіатора та нову оптику, а серед опцій є 19-дюймові диски та двоколірне забарвлення.
Розміри Nissan Teana 2026:
- довжина – 4920 мм;
- ширина – 1850 мм;
- висота – 1447 мм;
- колісна база – 2825 мм.
У салоні оновили передню панель та встановили мультимедійну систему Huawei Harmony OS зі збільшеним дисплеєм. Також розширили перелік систем безпеки.
Седан Nissan Teana дебютував із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 243 к. с. та варіатором. Пізніше очікується 156-сильна атмосферна версія. Ціна Nissan Teana в Китаї складе приблизно 160-180 тис. юанів ($22 500 – 25 200).Важливо
Новий Nissan N6
Седан Nissan N6 – недорога електрифікована модель D-класу вартістю від 120 000 до 150 000 юанів ($16 800 – 21 000). Авто вирізняється обтічним дизайном з аркоподібним дахом та тоненькими фарами і нагадує електромобіль Nissan N7.
Габарити Nissan N6 2026:
- довжина – 4835 мм;
- ширина – 1885 мм;
- висота – 1494 мм;
- колісна база – 2815 мм;
- маса – 1675 кг.
Салон Nissan N6 не показали, проте розкрили його характеристики. Авто отримало 211-сильну плагін-гібридну установку з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Середня витрата пального становить 4,4 л/100 км, а завдяки батареї ємністю 21 кВт∙год можна проїхати 125-130 км на електротязі.
До речі, нещодавно дебютував ще один недорогий седан Nissan, який вирізняється дизайном в дусі нового Leaf.
Також Фокус розповідав про новий кросовер Nissan за $12 500 на базі "Дастера".