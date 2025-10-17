Nissan представив одразу два недорогих сімейних седани: вони дешевші за Qashqai (фото)

Лінійку Nissan поповнили два сімейних седани. Презентовано відроджений бензиновий Nissan Teana та сучасний електрифікований N6.

Нові седани Nissan представили в Китаї, адже саме там виготовлятимуть ці автомобілі. Обидві моделі надійдуть у продаж упродовж кількох тижнів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Седани наразі програють у популярності кросоверам, проте в Nissan не відмовляються від цих моделей і продовжують їх розробку. Нові моделі будуть дешевшими за доступний кросовер Nissan Qashqai.

Відроджений седан Nissan Teana

Nissan Teana, який свого часу продавали в Україні, відродили і повертають на ринок. Як і модель попереднього покоління (2013-2018 рр.) він є близнюком Nissan Altima.

Nissan Teana повертається на ринок Фото: autohome.com.cn

Заодно модель пройшла оновлення. Седан Nissan Teana/Altima отримав ширшу решітку радіатора та нову оптику, а серед опцій є 19-дюймові диски та двоколірне забарвлення.

Розміри Nissan Teana 2026:

довжина – 4920 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1447 мм;

колісна база – 2825 мм.

У салоні оновили передню панель та встановили мультимедійну систему Huawei Harmony OS зі збільшеним дисплеєм. Також розширили перелік систем безпеки.

Nissan Teana дебютував із 243-сильним турбомотором Фото: autohome.com.cn

Седан Nissan Teana дебютував із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 243 к. с. та варіатором. Пізніше очікується 156-сильна атмосферна версія. Ціна Nissan Teana в Китаї складе приблизно 160-180 тис. юанів ($22 500 – 25 200).

Новий Nissan N6

Седан Nissan N6 – недорога електрифікована модель D-класу вартістю від 120 000 до 150 000 юанів ($16 800 – 21 000). Авто вирізняється обтічним дизайном з аркоподібним дахом та тоненькими фарами і нагадує електромобіль Nissan N7.

Плагін-гібрид Nissan N6 Фото: autohome.com.cn

Габарити Nissan N6 2026:

довжина – 4835 мм;

ширина – 1885 мм;

висота – 1494 мм;

колісна база – 2815 мм;

маса – 1675 кг.

Nissan N6 витрачає 4,4 л на 100 км Фото: autohome.com.cn

Салон Nissan N6 не показали, проте розкрили його характеристики. Авто отримало 211-сильну плагін-гібридну установку з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Середня витрата пального становить 4,4 л/100 км, а завдяки батареї ємністю 21 кВт∙год можна проїхати 125-130 км на електротязі.

До речі, нещодавно дебютував ще один недорогий седан Nissan, який вирізняється дизайном в дусі нового Leaf.

Також Фокус розповідав про новий кросовер Nissan за $12 500 на базі "Дастера".