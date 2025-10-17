Nissan представил сразу два недорогих семейных седана: они дешевле Qashqai (фото)

Линейку Nissan пополнили два семейных седана. Презентованы возрожденный бензиновый Nissan Teana и современный электрифицированный N6.

Новые седаны Nissan представили в Китае, ведь именно там будут производить эти автомобили. Обе модели поступят в продажу в течение нескольких недель. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Седаны на данный момент проигрывают в популярности кроссоверам, однако в Nissan не отказываются от этих моделей и продолжают их разработку. Новые модели будут дешевле доступного кроссовера Nissan Qashqai.

Возрожденный седан Nissan Teana

Nissan Teana, который в свое время продавался в Украине, возродили и возвращают на рынок. Как и модель предыдущего поколения (2013-2018 гг.) он является близнецом Nissan Altima.

Nissan Teana возвращается на рынок Фото: autohome.com.cn

Заодно модель прошла обновление. Седан Nissan Teana/Altima получил более широкую решетку радиатора и новую оптику, а среди опций есть 19-дюймовые диски и двухцветная окраска.

Размеры Nissan Teana 2026 года:

длина — 4920 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1447 мм;

колесная база — 2825 мм.

В салоне обновили переднюю панель и установили мультимедийную систему Huawei Harmony OS с увеличенным дисплеем. Также расширили перечень систем безопасности.

Nissan Teana дебютировал с 243-сильным турбомотором Фото: autohome.com.cn

Седан Nissan Teana дебютировал с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 243 л. с. и вариатором. Позже ожидается 156-сильная атмосферная версия. Цена Nissan Teana в Китае составит примерно 160-180 тыс. юаней ($22 500 — 25 200).

Новый Nissan N6

Седан Nissan N6 — недорогая электрифицированная модель D-класса стоимостью от 120 000 до 150 000 юаней ($16 800 — 21 000). Авто отличается обтекаемым дизайном с аркообразной крышей и тоненькими фарами и напоминает электромобиль Nissan N7.

Плагин-гибрид Nissan N6 Фото: autohome.com.cn

Габариты Nissan N6 2026:

длина — 4835 мм;

ширина — 1885 мм;

высота — 1494 мм;

колесная база — 2815 мм;

масса — 1675 кг.

Nissan N6 расходует 4,4 л на 100 км Фото: autohome.com.cn

Салон Nissan N6 не показали, однако раскрыли его характеристики. Авто получило 211-сильную плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Средний расход топлива составляет 4,4 л/100 км, а благодаря батарее емкостью 21 кВт∙ч можно проехать 125-130 км на электротяге.

Кстати, недавно дебютировал еще один недорогой седан Nissan, который отличается дизайном в духе нового Leaf.

Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Nissan за $12 500 на базе "Дастера".