Nissan представил сразу два недорогих семейных седана: они дешевле Qashqai (фото)
Линейку Nissan пополнили два семейных седана. Презентованы возрожденный бензиновый Nissan Teana и современный электрифицированный N6.
Новые седаны Nissan представили в Китае, ведь именно там будут производить эти автомобили. Обе модели поступят в продажу в течение нескольких недель. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Седаны на данный момент проигрывают в популярности кроссоверам, однако в Nissan не отказываются от этих моделей и продолжают их разработку. Новые модели будут дешевле доступного кроссовера Nissan Qashqai.
Возрожденный седан Nissan Teana
Nissan Teana, который в свое время продавался в Украине, возродили и возвращают на рынок. Как и модель предыдущего поколения (2013-2018 гг.) он является близнецом Nissan Altima.
Заодно модель прошла обновление. Седан Nissan Teana/Altima получил более широкую решетку радиатора и новую оптику, а среди опций есть 19-дюймовые диски и двухцветная окраска.
Размеры Nissan Teana 2026 года:
- длина — 4920 мм;
- ширина — 1850 мм;
- высота — 1447 мм;
- колесная база — 2825 мм.
В салоне обновили переднюю панель и установили мультимедийную систему Huawei Harmony OS с увеличенным дисплеем. Также расширили перечень систем безопасности.
Седан Nissan Teana дебютировал с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 243 л. с. и вариатором. Позже ожидается 156-сильная атмосферная версия. Цена Nissan Teana в Китае составит примерно 160-180 тыс. юаней ($22 500 — 25 200).Важно
Новый Nissan N6
Седан Nissan N6 — недорогая электрифицированная модель D-класса стоимостью от 120 000 до 150 000 юаней ($16 800 — 21 000). Авто отличается обтекаемым дизайном с аркообразной крышей и тоненькими фарами и напоминает электромобиль Nissan N7.
Габариты Nissan N6 2026:
- длина — 4835 мм;
- ширина — 1885 мм;
- высота — 1494 мм;
- колесная база — 2815 мм;
- масса — 1675 кг.
Салон Nissan N6 не показали, однако раскрыли его характеристики. Авто получило 211-сильную плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Средний расход топлива составляет 4,4 л/100 км, а благодаря батарее емкостью 21 кВт∙ч можно проехать 125-130 км на электротяге.
Кстати, недавно дебютировал еще один недорогой седан Nissan, который отличается дизайном в духе нового Leaf.
Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Nissan за $12 500 на базе "Дастера".