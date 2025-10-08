Новый электромобиль Nissan Leaf 2026 получил топовую люксовую версию (фото)

Линейку Nissan Leaf 2026 расширил самый дорогой вариант Autech. Электрический кроссовер изменился внешне и стал роскошнее внутри.

Новый Nissan Leaf в исполнении от подразделения Autech дебютировал в Японии и поступит там в продажу с начала 2026 года по цене от 6 513 100 иен ($42 600). Об автомобиле рассказали на официальном сайте Nissan.

Запас хода электрокара составляет 604 км Фото: Nissan

Электромобиль Nissan Leaf Autech отличается от стандартной модели аэродинамическим обвесом, серебристым декором и 19-дюймовыми литыми дисками.

Салон Nissan Leaf 2026 получил более дорогую кожаную отделку с синими вставками и швами. Также несколько изменили руль электрокара.

В салоне улучшили отделку Фото: Nissan

Комплектацию Nissan Leaf Autech пополнили панорамная крыша с изменяемой тонировкой, акустика Bose, проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника и система полуавтономного движения ProPILOT Assist.

Комплектацию Nissan Leaf расширили Фото: Nissan

Электрический кроссовер Nissan Leaf Autech доступен только с топовой силовой установкой — 218-сильным мотором и батареей емкостью 75 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,6 с и развить 160 км/ч, а его запас хода составляет 604 км по циклу WLTP.

