Новий електромобіль Nissan Leaf 2026 отримав топову люксову версію (фото)

Лінійку Nissan Leaf 2026 розширив найдорожчий варіант Autech. Електричний кросовер змінився зовні та став розкішнішим усередині.

Новий Nissan Leaf у виконанні від підрозділу Autech дебютував у Японії і надійде там у продаж із початку 2026 року за ціною від 6 513 100 єн ($42 600). Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Nissan.

Запас ходу електрокара становить 604 км Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Leaf Autech відрізняється від стандартної моделі аеродинамічним обвісом, сріблястим декором та 19-дюймовими литими дисками.

Салон Nissan Leaf 2026 отримав дорожче шкіряне оздоблення з синіми вставками та швами. Також дещо змінили кермо електрокара.

У салоні покращили оздоблення Фото: Nissan

Комплектацію Nissan Leaf Autech поповнили панорамний дах зі змінним тонуванням, акустика Bose, проєкція на лобове скло, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника та система напівавтономного руху ProPILOT Assist.

Комплектацію Nissan Leaf розширили Фото: Nissan

Електричний кросовер Nissan Leaf Autech доступний лише з топовою силовою установкою – 218-сильним мотором та батареєю ємністю 75 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,6 с та розвинути 160 км/год, а його запас ходу становить 604 км за циклом WLTP.

