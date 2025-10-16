Японський пікап перетворили на оригінальний "двокімнатний" фургон (фото)

Пікап Isuzu D-Max отримав оригінальну комерційну модифікацію V-Cross Commercial. Японське авто переробили на нестандартний фургон.

Новий Isuzu D-Max V-Cross Commercial презентували у Великій Британії і там він уже надійшов у продаж за ціною від 41 995 фунтів стерлінгів ($56 500). Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Пікап оснащений 163-сильним турбодизелем Фото: Isuzu

За основу для нової версії взяли чотиридверний пікап Isuzu D-Max, проте авто стало двомісним. Річ у тім, що на місці задніх крісел з’явився додатковий вантажний відсік, відділений від передніх сидінь.

Замість задніх сидінь обладнали вантажний відсік Фото: Isuzu

Вантажну платформу накрили кунгом з дверцятами. Таким чином пікап Isuzu D-Max перетворився на фургон із двома окремими "кімнатами". Вантажопідйомність залишилася незмінною (1 тонна), також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

Примітно, що Isuzu D-Max доволі багато оснащений. Його передні крісла обшиті шкірою і мають підігрів, є 18-дюймові диски, діодні фари, двозонний клімат-контроль, 7-дюймовий тачскрін, акустика з 8 динаміками.

Ззаду встановили кунг Фото: Isuzu

Новий Isuzu D-Max V-Cross Commercial оснащений 1,9-літровим 163-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням центрального диференціала.

