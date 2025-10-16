Новий пікап Nissan Navara 2026 розсекретили до презентації (фото, відео)

Опубліковано зображення нового Nissan Navara. Рамний пікап п'ятого покоління зазнає кардинальних змін.

Новий Nissan Navara дебютує 19 листопада, а поки з’явилися офіційні тизери та неофіційні зображення пікапа. Подробиці нової моделі розкрили на сайті The Drive.

На фото та відео видно, що пікап Nissan Navara зазнає кардинальних змін зовні. В основі нової моделі лежатиме Mitsubishi L200: у цьому немає нічого дивного, адже Nissan та Mitsubishi входять в один альянс (разом із Renault) та активно співробітничають.

Пікап збудують на Mitsubishi L200 Фото: drive.com.au

Новий Nissan Navara відрізнятиметься від Mitsubishi L200 дизайном передньої частини, а от капот, крила та двері у двох моделей будуть спільними.

Опубліковано офіційні тизери Nissan Navara Фото: Nissan

Пікап Mitsubishi L200 стане і донором двигуна. Новий Nissan Navara отримає 2,4-літровитй турбодизель, який розвиває 204 к. с. та 470 Н∙м. У лінійці будуть моделі з механічною і автоматичною КПП, заднім та повним приводом.

Пікап отримає 204-сильний турбодизель Фото: Nissan

У лінійці залишиться і екстремальна позашляхова модель Nissan Navara Pro-4X з агресивнішим дизайном, збільшеним кліренсом та великими шинами.

