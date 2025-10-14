Знайомий незнайомець: недорогий американський пікап повертається на ринок (фото)

Недорогий пікап Dakota повернули у виробництво. Нове покоління моделі багато оснащене та отримало тяговитий турбодизель.

Віднині пікап випускатиметься під брендом Ram (а не Dodge, як раніше). Виробництво моделі вже почалося в Аргентині і саме там стартують її продажі, а в інші країни авто почнуть експортувати з 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Від побратимів новий Ram Dakota відрізняється дизайном передньої частини Фото: RAM

Пікап Ram Dakota не є абсолютно новою моделлю – це фактично брат-близнюк добре відомого в Україні Peugeot Landtrek, а також FIAT Titano.

Від побратимів новий Ram Dakota відрізняється дизайном передньої частини з широкою решіткою радіатора та продовгуватими діодними фарами. Наразі модель доступна лише в чотиридверному виконанні із вантажністю 1020 кг.

Пікап уже надійшов у виробництво Фото: RAM

У салоні Ram Dakota відмінностей більше. Пікап отримав нові кермо та передню панель. Встановлено цифровий щиток приладів та 12,3-дюймовий тачскрін, також комплектація включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду та бездротову зарядку для смартфонів.

Пікап Ram Dakota зі старту оснастили 2,2-літровим турбодизелем на 200 к. с. і 450 Н∙м та 8-ступінчастою автоматом. Повний привід доповнили знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала. Також є режими для різних типів бездоріжжя і допомога на спуску. Пізніше з’являться версії із механічною КПП і заднім приводом.

На передній панелі встановили два екрани Фото: RAM

Нагадаємо, що пікап Dodge Dakota випускали з 1986 по 2011 рік і всього створили три покоління моделі. Переважну більшість цих авто оснастили бензиновими двигунами.

