Удвічі дешевший за Tesla Cybertruck: в Україні з'явився новий рамний електропікап (фото)

На український ринок вийшов електричний пікап JAC T9 EV. Недорога рамна модель отримала потужну установку та має чималу вантажопідйомність.

Related video

Новий JAC T9 EV представлений у нас офіційно і коштує від 1 890 000 гривень, тобто приблизно удвічі дешевший за електропікап Tesla Cybertruck. Його подробиці розкрили на сайті представництва JAC.

Електромобіль JAC T9 EV отримав двомоторну повнопривідну установку на 313 к. с. та 515 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 8,4 с, а максимальна швидкість обмежена на 140 км/год.

Вантажопідйомність електропікапа становить 900 кг Фото: JAC

Батарея JAC T9 EV ємністю 88 кВт∙год виробляється компанією CATL і на неї дається гарантія 8 років або 400 000 км. Запас ходу електрокара становить 330 км (за циклом WLTP).

Важливо

На український ринок вийде новий Kia Sportage 2025 — подробиці та ціни (фото)

Пікап JAC T9 випускають і в дизельній версії. Електрокар відрізняється від нього дизайном передньої частини. Його пропонують лише у чотиридверній версії із вантажопідйомністю 900 кг. Кліренс становить 205 мм.

Салон JAC T9 EV оздоблений шкірою. Пікап отримав цифровий щиток приладів і 10,4-дюймовий портрентний тачскрін.

У салоні встановили великий портретний тачскрін Фото: JAC

Також комплектація JAC T9 EV включає безключовий доступ, клімат-контроль, люк, камери кругового огляду, парктронік, круїз-контроль, датчики світла та дощу, системи контролю смуги руху та моніторингу "сліпих" зон.

Раніше Фокус розповідав про недорогий електрифікований пікап Toyota на базі RAV4.

Також ми писали про перший електропікап Volkswagen, який виявився доволі дсотупним.