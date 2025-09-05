Вдвое дешевле Tesla Cybertruck: в Украине появился новый рамный электропикап (фото)

На украинский рынок вышел электрический пикап JAC T9 EV. Недорогая рамная модель получила мощную установку и обладает немалой грузоподъемностью.

Новый JAC T9 EV представлен у нас официально и стоит от 1 890 000 гривен, то есть примерно вдвое дешевле электропикапа Tesla Cybertruck. Его подробности раскрыли на сайте представительства JAC.

Электромобиль JAC T9 EV получил двухмоторную полноприводную установку на 313 л.с. и 515 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, а максимальная скорость ограничена на 140 км/ч.

Грузоподъемность электропикапа составляет 900 кг. Фото: JAC

Батарея JAC T9 EV емкостью 88 кВт∙ч производится компанией CATL и на нее дается гарантия 8 лет или 400 000 км. Запас хода электрокара составляет 330 км (по циклу WLTP).

Пикап JAC T9 выпускают и в дизельной версии. Электрокар отличается от него дизайном передней части. Он предлагается только в четырехдверной версии с грузоподъемностью 900 кг. Клиренс составляет 205 мм.

Салон JAC T9 EV отделан кожей. Пикап получил цифровой щиток приборов и 10,4-дюймовый портрентный тачскрин.

В салоне установили большой портретный тачскрин Фото: JAC

Также комплектация JAC T9 EV включает бесключевой доступ, климат-контроль, люк, камеры кругового обзора, парктроник, круиз-контроль, датчики света и дождя, системы контроля полосы движения и мониторинга "слепых" зон.

