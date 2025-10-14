Знакомый незнакомец: недорогой американский пикап возвращается на рынок (фото)

Недорогой пикап Dakota вернули в производство. Новое поколение модели богато оснащено и получило тяговитый турбодизель.

Related video

Отныне пикап будет выпускаться под брендом Ram (а не Dodge, как раньше). Производство модели уже началось в Аргентине и именно там стартуют ее продажи, а в другие страны авто начнут экспортировать с 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

От собратьев новый Ram Dakota отличается дизайном передней части Фото: RAM

Пикап Ram Dakota не является абсолютно новой моделью — это фактически брат-близнец хорошо известного в Украине Peugeot Landtrek, а также FIAT Titano.

Важно

В Украине появится мощный семейный электросовер Peugeot: подробности и цены (фото)

От собратьев новый Ram Dakota отличается дизайном передней части с широкой решеткой радиатора и продолговатыми диодными фарами. Сейчас модель доступна только в четырехдверном исполнении с грузоподъемностью 1020 кг.

Пикап уже поступил в производство Фото: RAM

В салоне Ram Dakota отличий больше. Пикап получил новые руль и переднюю панель. Установлен цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин, также комплектация включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и беспроводную зарядку для смартфонов.

Пикап Ram Dakota со старта оснастили 2,2-литровым турбодизелем на 200 л.с. и 450 Н∙м и 8-ступенчатым автоматом. Полный привод дополнили понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Также есть режимы для разных типов бездорожья и помощь на спуске. Позже появятся версии с механической КПП и задним приводом.

На передней панели установили два экрана Фото: RAM

Напомним, что пикап Dodge Dakota выпускали с 1986 по 2011 год и всего создали три поколения модели. Подавляющее большинство этих авто оснастили бензиновыми двигателями.

Ранее Фокус рассказывал о новом пикапе Duster с нестандартным дизайном.

Также мы писали, что на украинский рынок вышел недорогой электропикап.