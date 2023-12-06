Знакомый незнакомец: презентован новый рамный пикап Fiat (фото)

Новый Fiat Titano — 5,3-метровый рамный пикап грузоподъемностью 1000 кг. Модель будут оснащать бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом.

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Опубликованы официальные фото Fiat Titano. Среднеразмерный рамный пикап вскоре поступит в производство в Бразилии и Алжире. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Модель предложат в бензиновых и дизельных версиях Фото: Stellantis

Новый Fiat Titano — 5,3-метровая модель грузоподъемностью в тонну, которая станет преемником пикапа Fullback. Известно, что поначалу его продажи стартуют в Латинской Америке и Африке, хотя предшественник был представлен и в Европе.

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Пикап Fiat Titano оказался знакомым, ведь это брат-близнец Peugeot Landtrek, который недавно появился и в Украине. Две модели внешне отличаются только дизайном решетки радиатора. Салон Fiat Titano не показали, но не исключено, что он будет таким же, как у Landtrek.

Peugeot Landtrek Фото: Peugeot

В Fiat заявили, что двигатели пикапа будут отличаться, в зависимости от рынка. Как известно, родственный Peugeot Landtrek выпускают с 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 210 л. с. и турбодизелями объемом 1,9 л (150 л. с.) и 2,2 л (210 л. с.). Есть версии с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП. Привод может быть задним или полным.

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