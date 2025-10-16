Новый пикап Nissan Navara 2026 рассекретили до презентации (фото, видео)

Опубликовано изображение нового Nissan Navara. Рамный пикап пятого поколения претерпит кардинальные изменения.

Новый Nissan Navara дебютирует 19 ноября, а пока появились официальные тизеры и неофициальные изображения пикапа. Подробности новой модели раскрыли на сайте The Drive.

На фото и видео видно, что пикап Nissan Navara претерпит кардинальные изменения внешне. В основе новой модели будет лежать Mitsubishi L200: в этом нет ничего удивительного, ведь Nissan и Mitsubishi входят в один альянс (вместе с Renault) и активно сотрудничают.

Пикап построят на Mitsubishi L200 Фото: drive.com.au

Новый Nissan Navara будет отличаться от Mitsubishi L200 дизайном передней части, а вот капот, крылья и двери у двух моделей будут общими.

Опубликованы официальные тизеры Nissan Navara Фото: Nissan

Пикап Mitsubishi L200 станет и донором двигателя. Новый Nissan Navara получит 2,4-литровый турбодизель, который развивает 204 л. с. и 470 Н∙м. В линейке будут модели с механической и автоматической КПП, задним и полным приводом.

Пикап получит 204-сильный турбодизель Фото: Nissan

В линейке останется и экстремальная внедорожная модель Nissan Navara Pro-4X с более агрессивным дизайном, увеличенным клиренсом и большими шинами.

Кстати, недавно ну производство поступила топовая версия электромобиля Nissan Leaf.

Также Фокус рассказывал, что на рынок выходит возрожденный американский пикап.