Японский пикап превратили в оригинальный "двухкомнатный" фургон (фото)

Пикап Isuzu D-Max получил оригинальную коммерческую модификацию V-Cross Commercial. Японское авто переделали в нестандартный фургон.

Новый Isuzu D-Max V-Cross Commercial презентовали в Великобритании и там он уже поступил в продажу по цене от 41 995 фунтов стерлингов ($56 500). Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Пикап оснащен 163-сильным турбодизелем Фото: Isuzu

За основу для новой версии взяли четырехдверный пикап Isuzu D-Max, однако авто стало двухместным. Дело в том, что на месте задних кресел появился дополнительный грузовой отсек, отделенный от передних сидений.

Вместо задних сидений оборудовали грузовой отсек Фото: Isuzu

Грузовую платформу накрыли кунгом с дверцами. Таким образом пикап Isuzu D-Max превратился в фургон с двумя отдельными "комнатами". Грузоподъемность осталась неизменной (1 тонна), также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Примечательно, что Isuzu D-Max довольно богато оснащен. Его передние кресла обшиты кожей и имеют подогрев, есть 18-дюймовые диски, диодные фары, двухзонный климат-контроль, 7-дюймовый тачскрин, акустика с 8 динамиками.

Сзади установили кунг Фото: Isuzu

Новый Isuzu D-Max V-Cross Commercial оснащен 1,9-литровым 163-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала.

