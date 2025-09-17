Возрожденная легенда: знаменитый коммерческий Citroen 50-х вернули в производство (фото)

Знаменитый фургон Citroen Type H возвращается на рынок. Возрожденная модель сохраняет нестандартный дизайн в ретростиле, но получила современную "начинку".

Новый Citroen Type H уже поступил в продажу на европейском рынке. Об этом сообщает британское издание Auto Express.

Оригинальный фургон Citroen разработали в сотрудничестве с итальянским ателье Caselani, которое уже неоднократно делало ретроверсии ряда моделей французского бренда.

Авто создали на базе Citroen Jumper Фото: Citroen

За основу взяли Citroen Jumper. Его дизайн изменили в стиле Citroen Type H 1947 года. Появились высокий капот и гофрированные боковины. Широкая решетка радиатора сочетается с круглыми фарами. Сзади установили четыре фонаря.

На выбор доступны голое шасси с кабиной или же фургон с грузовым отсеком объемом 17 кубометров. Грузоподъемность составляет 1385 кг.

Фургон можно выбрать в электрической версии Фото: Citroen

Дизельная версия фургона получила 2,2-литровую 140-сильную четверку. Электромобиль Citroen Type H оснащен мотором на 270 л. с. и батареей емкостью 110 кВт∙ч. Запас хода составляет 418 км, а быстрая (мощностью 150 кВт) зарядка на 80% занимает 55 минут.

Цена Citroen Type H стартует с 48 400 евро за дизельную версию и 61 100 евро — за электрическую. Также есть возможность переделать уже готовые фургоны Citroen Jumper за 28 300 евро.

Оригинальный Citroen Type H Фото: Citroen

Напомним, что оригинальный фургон Citroen Type H выпускали с 1947 по 1981 год и всего изготовили почти полмиллиона авто. Нестандартная коммерческая модель стала культовой и ее можно увидеть во многих французских кинофильмах.

Кстати, недавно презентовали необычный фургон Citroen в спортивном духе.

Также Фокус писал об электрическом фургоне-кроссовере Renault в ретростиле.