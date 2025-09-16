Renault презентовала оригинальный электрический кроссовер-фургон в ретро-стиле (фото)

Электромобиль Renault 4 E-Tech получил нестандартную коммерческую модификацию. Кроссовер превратили в компактный фургон.

Новый Renault 4 E-Tech в коммерческом исполнении уже поступил в продажу и во Франции стоит от 29 300 евро. Об этом сообщается на сайте Auto Express.

Фургон Renault 4 E-Tech выпускают на том же предприятии во Франции, что и кроссовер. Внешне две модификации фактически идентичны: коммерческий вариант сохранил ретро-стиль.

Запас хода фургона достигает 408 км Фото: Renault

Основные изменения произошли в салоне Renault 4 E-Tech. Там убрали задние сиденья и оборудовали грузовой отсек объемом 1045 л и длиной 1,2 л. Под полом есть небольшое 55-литровое отделение для зарядного кабеля.

Грузоподъемность Renault 4 E-Tech составляет 345 кг. Внутри появились резиновый коврик, а также крюки и фиксаторы для багажа. От передних сидений грузовой отсек отделен перегородкой.

Силовые установки остались без изменений. Фургон Renault 4 E-Tech предлагается в двух версиях:

Urban range — мотор на 120 л.с. и 225 Н∙м, батарея емкостью 40 кВт∙ч, запас хода 307 км;

Comfort range — мотор на 150 л.с. и 245 Н∙м, батарея емкостью 52 кВт∙ч, запас хода 408 км.

