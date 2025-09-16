Renault презентувала оригінальний електричний кросовер-фургон у ретростилі (фото)

Електромобіль Renault 4 E-Tech отримав нестандартну комерційну модифікацію. Кросовер перетворили на компактний фургон.

Новий Renault 4 E-Tech у комерційному виконанні вже надійшов у продаж і у Франції коштує від 29 300 євро. Про це повідомляється на сайті Auto Express.

Фургон Renault 4 E-Tech випускають на тому ж підприємстві у Франції, що й кросовер. Зовні дві модифікації фактично ідентичні: комерційний варіант зберіг ретростиль.

Запас ходу фургона сягає 408 км Фото: Renault

Основні зміни відбулися у салоні Renault 4 E-Tech. Там прибрали задні сидіння та обладнали вантажний відсік об’ємом 1045 л та завдовжки 1,2 л. Під підлогою є невелике 55-літрове відділення для зарядного кабелю.

Вантажопідйомність Renault 4 E-Tech становить 345 кг. Усередині з’явилися гумовий килимок, а також гаки і фіксатори для багажу. Від передніх сидінь вантажний відсік відділений перегородкою.

Силові установки залишилися без змін. Фургон Renault 4 E-Tech пропонують у двох версіях:

Urban range – мотор на 120 к. с. і 225 Н∙м, батарея ємністю 40 кВт∙год, запас ходу 307 км;

Comfort range – мотор на 150 к. с. і 245 Н∙м, батарея ємністю 52 кВт∙год, запас ходу 408 км.

