Для швидкої доставки: Citroen створила яскравий спортивний фургон (фото)

Лінійку Citroen Berlingo 2025 поповнила версія XTR у спортивному стилі. Фургон вирізняється яскравим дизайном і розширеною комплектацією.

Новий Citroen Berlingo XTR презентували в Німеччині й саме там комерційна модель надходить у продаж за ціною від 25 800 євро. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Фургон доступний у дизельному або електричному виконанні Фото: Stellantis

Фургон Citroen Berlingo XTR можна відрізнити за зміненим переднім бампером та 16-дюймовими легкосплавними дисками чорного кольору. Крім того, з’явилися захист днища, нові накладки на боковинах та яскраво-червоний декор на кузові.

У салоні фургона встановили 10-дюймовий сенсорний дисплей та додали особливі килимки. Комплектація Citroen Berlingo XTR розширена і включає двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, парктронік, контроль "сліпих" зон, датчики світла та дощу.

Комплектація Citroen Berlingo розширена Фото: Stellantis

Новий Citroen Berlingo XTR пропонують із 1,5-літровими турбодизелями: 102-сильний двигун комплектують 6-ступінчастою механічною КПП, а 130-сильний – 8-ступінчастим автоматом. Також доступна електрична версія потужністю 136 сил, яка є дорожчою – коштує від 33 050 євро.

