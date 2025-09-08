Може з'явитися в Україні: Stellantis презентував недорогого конкурента VW ID.3 (фото)
На автошоу IAA Mobility в Мюнхені дебютував новий Leapmotor B05. Доступний електричний хетчбек від Stellantis із запасом ходу понад 400 км створений спеціально для Європи.
Електромобіль Leapmotor B05 вийде на європейський ринок у 2026 році та коштуватиме менш ніж 30 000 євро. Про хетчбек розповіли на сайті концерну Stellantis.
Саме Stellantis просуває електромобілі Leapmotor в Європі, адже є співвласником китайського бренду. У продаж на європейському ринку надійшло вже кілька моделей цієї марки. До речі, невдовзі електрокари Leapmotor повинні з’явитися і в Україні – такі плани озвучили в українському представництві Stellantis.
Новий Leapmotor B05 – молодіжний хетчбек С-класу, який кине виклик Volkswagen ID.3, MG4 та Kia EV4. Він вирізняється обтічним дизайном із довгим капотом, тоненькими фарами та висувними дверними ручками. Заднє скло прикрите спойлером.
Розміри Leapmotor B05 2026:
- довжина – 4430 мм;
- ширина – 1880 мм;
- висота – 1520 мм;
- колісна база – 2735 мм.
Електрокар створений на базі седана Leapmotor B01, який вже продається в Китаї. У нього запозичать компонування салону з вузьким цифровим щитком приладів та великим 14,6-дюймовим тачскріном.
Очікується, що ця ж модель стане донором 215-сильного електромотора. На вибір запропонують батареї ємністю 56 та 67 кВт∙год, а запас ходу Leapmotor B05 перевищить 400 км.
Між іншим, на автошоу IAA представили і новий електрокросовер Mercedes GLC із запасом ходу понад 700 км.
Також Фокус розповідав, що на виставці в Мюнхені дебютував найдешевший електрокросовер Volkswagen.