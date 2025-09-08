Може з'явитися в Україні: Stellantis презентував недорогого конкурента VW ID.3 (фото)

На автошоу IAA Mobility в Мюнхені дебютував новий Leapmotor B05. Доступний електричний хетчбек від Stellantis із запасом ходу понад 400 км створений спеціально для Європи.

Related video

Електромобіль Leapmotor B05 вийде на європейський ринок у 2026 році та коштуватиме менш ніж 30 000 євро. Про хетчбек розповіли на сайті концерну Stellantis.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: Stellantis

Саме Stellantis просуває електромобілі Leapmotor в Європі, адже є співвласником китайського бренду. У продаж на європейському ринку надійшло вже кілька моделей цієї марки. До речі, невдовзі електрокари Leapmotor повинні з’явитися і в Україні – такі плани озвучили в українському представництві Stellantis.

Новий Leapmotor B05 – молодіжний хетчбек С-класу, який кине виклик Volkswagen ID.3, MG4 та Kia EV4. Він вирізняється обтічним дизайном із довгим капотом, тоненькими фарами та висувними дверними ручками. Заднє скло прикрите спойлером.

Запас ходу хетчбека перевищить 400 км Фото: Stellantis

Розміри Leapmotor B05 2026:

довжина – 4430 мм;

ширина – 1880 мм;

висота – 1520 мм;

колісна база – 2735 мм.

Важливо

Легенда повертається: презентовано новий Jeep Cherokee 2026 (фото, відео)

Електрокар створений на базі седана Leapmotor B01, який вже продається в Китаї. У нього запозичать компонування салону з вузьким цифровим щитком приладів та великим 14,6-дюймовим тачскріном.

У салоні встановлять два екрани Фото: Leapmotor

Очікується, що ця ж модель стане донором 215-сильного електромотора. На вибір запропонують батареї ємністю 56 та 67 кВт∙год, а запас ходу Leapmotor B05 перевищить 400 км.

Між іншим, на автошоу IAA представили і новий електрокросовер Mercedes GLC із запасом ходу понад 700 км.

Також Фокус розповідав, що на виставці в Мюнхені дебютував найдешевший електрокросовер Volkswagen.