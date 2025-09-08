Может появиться в Украине: Stellantis презентовал недорогого конкурента VW ID.3 (фото)
На автошоу IAA Mobility в Мюнхене дебютировал новый Leapmotor B05. Доступный электрический хэтчбек от Stellantis с запасом хода более 400 км создан специально для Европы.
Электромобиль Leapmotor B05 выйдет на европейский рынок в 2026 году и будет стоить менее 30 000 евро. О хэтчбеке рассказали на сайте концерна Stellantis.
Именно Stellantis продвигает электромобили Leapmotor в Европе, ведь является совладельцем китайского бренда. В продажу на европейском рынке поступило уже несколько моделей этой марки. Кстати, вскоре электрокары Leapmotor должны появиться и в Украине — такие планы озвучили в украинском представительстве Stellantis.
Новый Leapmotor B05 — молодежный хэтчбек С-класса, который бросит вызов Volkswagen ID.3, MG4 и Kia EV4. Он отличается обтекаемым дизайном с длинным капотом, тоненькими фарами и выдвижными дверными ручками. Заднее стекло прикрыто спойлером.
Размеры Leapmotor B05 2026:
- длина — 4430 мм;
- ширина — 1880 мм;
- высота — 1520 мм;
- колесная база — 2735 мм.
Электрокар создан на базе седана Leapmotor B01, который уже продается в Китае. У него позаимствуют компоновку салона с узким цифровым щитком приборов и большим 14,6-дюймовым тачскрином.
Ожидается, что эта же модель станет донором 215-сильного электромотора. На выбор предложат батареи емкостью 56 и 67 кВт∙ч, а запас хода Leapmotor B05 превысит 400 км.
Между прочим, на автошоу IAA представили и новый электрокроссовер Mercedes GLC с запасом хода более 700 км.
Также Фокус рассказывал, что на выставке в Мюнхене дебютировал самый дешевый электрокроссовер Volkswagen.