Легенда повертається: презентовано новий Jeep Cherokee 2026 (фото, відео)

Jeep Cherokee повернули на ринок після двох років відсутності. Новий позашляховик став більшим і сучаснішим, а також отримав економічну гібридну установку на 210 сил.

Новий Jeep Cherokee шостого покоління презентували у Нью-Йорку і виведуть на ринок до кінця нинішнього року. Про нього розповіли на офіційному сайті концерну Stellantis.

Дизайн Jeep Cherokee 2026

Новий Jeep Cherokee повернувся до класичного рубаного дизайну з високим капотом, масивними бамперами та вираженими колісними арками. Фірмова решітка радіатора Jeep поєднується з крупними фарами. Позашляховик нагадує новий Jeep Compass 2026, який дебютував нещодавно.

Позашляховик суттєво підріс у розмірах Фото: Stellantis

В основі авто лежить сучасна платформа Stellantis STLA Large, яку використовують електромобілі Jeep Wagoneer S та Recon. Позашляховик суттєво підріс у розмірах.

Габарити Jeep Cherokee 2026:

довжина – 4778 мм;

ширина – 2123 мм;

висота – 1715 мм;

колісна база – 2870 мм.

Модель дебютувала із 213-сильною гібридною установкою Фото: Stellantis

Салон і комплектація Jeep Cherokee 2026

Інтер’єр Jeep Cherokee став сучаснішим – на передній панелі встановили цифровий щиток приладів та 12,3-дюймовий тачскрін мультимедійної системи UConnect5. Оригінальний вигляд має приплюснуте кермо, а замість важеля КПП – "шайба". Частину кнопок у салоні зробили сенсорними.

Завдяки більшим розмірам багажник Jeep Cherokee 2026 зріс одразу на 30%: його об’єм становить 952-1934 л.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Stellantis

Ціна Jeep Cherokee стартує з 36 995 доларів і базова версія вийде на ринок дещо пізніше — на початку 2026 року. Комплектація включає 17-дюймові диски, безключовий доступ, клімат-контроль, парктронік, датчики світла та дощу, системи автоматичного гальмування, напівавтономного руху, контролю "сліпих" зон та втоми водія.

Спочатку ж на ринок виведуть найдорожчі варіанти Limited ($42 495) і Overland ($45 995). Вони отримають панорамний дах, камери кругового огляду, потужну акустику, електроприводи сидінь та дверей багажника, вентиляцію передніх і підігрів усіх крісел.

Новий Jeep Cherokee, характеристики

Позашляховик Jeep Cherokee 2026 дебютував із новітньою гібридною установкою, яка складається із 1,6-літрової бензинової четвірки та пари електромоторів. Сумарна віддача – 213 к. с. та 312 Н∙м. Середня витрата пального складає 6,3 л/100 км, а запас ходу – 800 км. Авто здатне буксирувати 1,5-тонний причіп. Із часом палітру версій моделі розширять.

Модель спочатку вийде на ринок у дорожчих версіях Фото: Stellantis

Гібрид Jeep Cherokee оснащений варіатором та повним приводом з набором для піску, багнюки і снігу. Його кліренс становить 203 мм, кут в’їзду – 19,6°, а з’їзду – 29,4°. Пізніше з’явиться варіант підвищеної прохідності Jeep Cherokee Trailhawk.

