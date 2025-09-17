Відроджена легенда: знаменитий комерційний Citroen 50-х повернули у виробництво (фото)

Знаменитий фургон Citroen Type H повертається на ринок. Відроджена модель зберігає нестандартний дизайн у ретростилі, але отримала сучасну "начинку".

Новий Citroen Type H уже надійшов у продаж на європейському ринку. Про це повідомляє британське видання Auto Express.

Оригінальний фургон Citroen розробили у співробітництві з італійським ательє Caselani, яке вже неодноразово робило ретроверсії низки моделей французького бренду.

Авто створили на базі Citroen Jumper Фото: Citroen

За основу взяли Citroen Jumper. Його дизайн змінили у стилі Citroen Type H 1947 року. З’явилися високий капот та гофровані боковини. Широка решітка радіатора поєднується з круглими фарами. Ззаду встановили чотири ліхтарі.

На вибір доступні голе шасі з кабіною або ж фургон із вантажним відсіком об’ємом 17 кубометрів. Вантажопідйомність становить 1385 кг.

Фургон можна обрати в електричній версії Фото: Citroen

Дизельна версія фургона отримала 2,2-літрову 140-сильну четвірку. Електромобіль Citroen Type H оснащений мотором на 270 к. с. та батареєю ємністю 110 кВт∙год. Запас ходу становить 418 км, а швидка (потужністю 150 кВт) зарядка на 80% займає 55 хвилин.

Ціна Citroen Type H стартує з 48 400 євро за дизельну версію та 61 100 євро – за електричну. Також є можливість переробити вже готові фургони Citroen Jumper за 28 300 євро.

Оригінальний Citroen Type H Фото: Citroen

Нагадаємо, що оригінальний фургон Citroen Type H випускали з 1947 по 1981 рік і всього виготовили майже пів мільйона авто. Нестандартна комерційна модель стала культовою і її можна побачити в багатьох французьких кінофільмах.

До речі, нещодавно презентували незвичний фургон Citroen у спортивному дусі.

Також Фокус писав про електричний фургон-кросовер Renault в ретростилі.