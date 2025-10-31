Тест-драйв нового Ford Tourneo Courier: для семьи и бизнеса

Новый Ford Tourneo Courier кардинально изменился и стал более современным. Фокус определил, пошли ли эти изменения на пользу минивэну и сохранил ли он свои традиционные качества.

За последние десятилетия сегмент легких коммерческих моделей существенно изменился. Теперь это не просто утилитарные транспортные средства, а достаточно комфортабельные и неплохо оснащенные автомобили. Пассажирские версии таких моделей — полноценные семейные минивэны. Яркий пример — новый Ford Tourneo Courier второго поколения, который уже представлен на украинском рынке и побывал на тесте Фокуса.

Ford Tourneo Courier существенно подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Выразительнее и интереснее — дизайн Ford Tourneo Courier

Для авто этого класса внешность — далеко не главное, однако в Ford уделили ей немало внимания. Новый Ford Tourneo Courier стал более выразительным на вид. Угловатый двухобъемный дизайн с высоким капотом и короткими свесами кузова сделал минивэн немного похожим на кроссоверы.

Минивэн внешне стал несколько похожим на кроссоверы Фото: Тарас Брязгунов

Широкая прямоугольная решетка радиатора сочетается с изогнутыми фарами, которые дополнены ходовыми огнями. У минивэна высокая оконная линия и выштампованные линии на боковинах. Стандартными являются 17-дюймовые легкосплавные диски.

Минивэн Ford Tourneo Courier сохранил платформу В2Е, однако существенно крупнее своего предшественника.

Грузоподъемность Ford Tourneo Courier составляет 625 кг Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Ford Tourneo Courier 2025:

длина — 4337 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1836 мм;

колесная база — 2692 мм.

Салон Ford Tourneo Courier

Заглянем внутрь. Внутренняя отделка в Ford Tourneo Courier довольно качественная. Жесткого пластика, конечно, хватает, зато он износостойкий и долговечный.

В салоне на передней панели установили два дисплея Фото: Тарас Брязгунов

Еще несколько лет назад цифровая панель приборов в таком минивэне считалась фантастикой. Ее графику и конфигурацию можно настроить под себя.

Рядом расположен 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы SYNC 4. Она работает быстро, имеет несложное меню и даже дополнена беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

Впрочем, через тачскрин приходится управлять и аудио, и климатом, а это уже не слишком удобно. Физических кнопок на центральной панели Ford Tourneo Courier осталось не так уж и много. Ниже расположили нишу с беспроводной зарядкой смартфона, порты USB-A и USB-C.

Цифровую панель приборов можно настроить под себя Фото: Тарас Брязгунов

Конечно же, в салоне семейного минивэна хватает отделений для мелких вещей. Прежде всего, стоит отметить традиционную для автомобилей подобного класса полку над лобовым стеклом. Бардачок — не слишком широкий, но достаточно глубокий. К тому же, над ним есть небольшая полочка. Подлокотник здесь откидной, поэтому бокса нет, но хватает отсеков в центральной консоли.

Вместительный и просторный

Сажусь за руль Ford Tourneo Courier. Посадка здесь высокая — фактически как в кроссовере. Благодаря этому, а также большим зеркалам и тонким стойкам крыши к обзорности у меня претензий нет — к авто быстро привыкаешь и парковаться на нем легко.

Высокая посадка обеспечивает хорошую обзорность Фото: Тарас Брязгунов Задний ряд минивэна очень просторный Фото: Тарас Брязгунов

Сиденья Ford Tourneo Courier удобные и упругие. Их подушки слишком плоские, зато спинки обеспечивают вполне приемлемую боковую поддержку. Диапазона регулировок кресел и рулевой колонки в целом хватает. Как сиденья, так и руль обогреваются.

Оценим второй ряд. На недостаток места для ног или над головой грех жаловаться — здесь и двухметровым пассажирам не тесно. Ширина салона также достаточна, чтобы троим было удобно. А вот вентиляционных дефлекторов или хотя бы подлокотника сзади нет, зато есть USB-порты.

Объем багажника Ford Tourneo Courier составляет 570 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами получается 2162-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов В багажнике есть небольшие отделы для мелких вещей Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Ford Tourneo Courier также просторный: 570 л в обычном состоянии и 2162 л — со сложенными задними креслами. Грузоподъемность минивэна составляет 625 кг, то есть он вполне подойдет и для малого бизнеса. Проем задней двери широкий, а высота порога небольшая. В стенках есть отсеки, которые закрываются, а вот под полом ниши нет, ведь запаска спрятана под кузовом.

Комплектация Ford Tourneo Courier

Новый Ford Tourneo Courier предлагается в одной версии Titanium с бесключевым доступом, климат-контролем, подогревами, парктроником, камерой, датчиками дождя и света.

Над бардачком Ford Tourneo Courier есть полка Фото: Тарас Брязгунов На центральной консоли установили беспроводную зарядку смартфонов Фото: Тарас Брязгунов Авто не имеет бокса в подлокотнике, зато хватает мелких отсеков Фото: Тарас Брязгунов Небольшая ниша есть в передней панели Фото: Тарас Брязгунов Под потолком — традиционная полочка Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров установили USB-порты для задних пассажиров Фото: Тарас Брязгунов

К тому же, минивэн получил набор систем безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание дорожных знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

Без дизеля — двигатели Ford Tourneo Courier

Выбор двигателей для Ford Tourneo Courier в Украине довольно нетипичен: модель предлагается с 1,0-литровым бензиновым турбодвигателем EcoBoost мощностью 125 л. с. и 136-сильным электромотором. А вот турбодизеля нет, хотя родственный фургон Ford Transit Courier сохранил его.

1,0-литровый бензиновый турбомотор тяговитый, но шумный Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокусу был предоставлен бензиновый минивэн Ford Tourneo Courier. Трехцилиндровый турбомотор довольно бодрый и быстро набирает обороты, но при этом подает голос да и вибрации ощутимы.

Тяги, в принципе, достаточно: максимальный крутящий момент в 200 Н∙м доступен в диапазоне 1750-3000 об/мин. Динамика неплохая, по меркам авто этого класса — 11,1 с до до 100 км/ч и максимальные 175 км/ч. 7-ступенчатый робот PowerShift переключает передачи быстро и без толчков.

Расход топлива в городе составляет 7,5-8 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

EcoBoost почти столь же экономичен, как и дизели. Заявленный расход топлива — 6,6-7,3 л/100 км в комбинированном цикле. Во время теста новый Ford Tourneo Courier расходовал примерно 7,5-8 л на 100 км в городе и 6,2-6,5 л/100 км — на трассе. Экономить топливо помогает функция глушения двигателя во время остановок.

Управляемость Ford Tourneo Courier

Новый Ford Tourneo Courier не боится разбитых украинских дорог. Его энергоемкая подвеска легко справляется с большинством ухабов и езда комфортабельна.

Клиренс, кстати, составляет 207 мм — больше, чем у некоторых кроссоверов. Конечно, высокое авто ощутимо кренится в виражах, однако никто от него и не требует захватывающей управляемости и скоростного прохождения поворотов.

Минивэн неплохо маневрирует на узких дорогах Фото: Тарас Брязгунов

А вот на малых скоростях новый Ford Tourneo Courier отлично маневрирует и в городских условиях отлично себя чувствует. Его руль легкий и его можно вращать несколькими пальцами, хотя обратной связи у него немного.

На трассе высокое авто демонстрирует неплохую курсовую устойчивость. На больших скоростях дают о себе знать аэродинамические шумы, хотя в целом шумоизоляция салона хорошая, по меркам этого класса.

Цена Ford Tourneo Courier

Новый Ford Tourneo Courier в Украине стоит от 1 164 744 гривен за бензиновый вариант Titanium. В этом сегменте есть как более дешевые, так и более дорогие модели, однако учитывая неплохую комплектацию, цена минивэна является конкурентоспособной.

Изогнутые фары дополнены ходовыми огнями Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Минивэн Ford Tourneo Courier не только просторный и практичный, но и имеет стильный дизайн и получил современное оборудование. Он приспособлен к нашим дорогам и вполне подходит на роль универсального авто для семьи и работы. Его бензиновый турбомотор тяговитый и экономичный, однако все же хотелось бы, чтобы в линейке была и дизельная версия.

Плюсы Ford Tourneo Courier:

просторные салон и багажник;

богатая комплектация;

невысокий расход топлива.

Минусы Ford Tourneo Courier:

не хватает дизеля;

слишком шумный двигатель.

Технические характеристики Ford Tourneo Courier

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R3 Объем двигателя 998 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 125/6000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 200/1750-3000 Коробка передач 7-ст.робот с двумя сцеплениями Привод передний Расход топлива, город-трасса, комбинированный цикл, л/100 км 6,6-7,3 Макс. скорость, км/ч 175 Разгон 0–100 км/ч, с 11,1 Объем топливного бака, л 45

