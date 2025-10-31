Тест-драйв нового Ford Tourneo Courier: для семьи и бизнеса
Новый Ford Tourneo Courier кардинально изменился и стал более современным. Фокус определил, пошли ли эти изменения на пользу минивэну и сохранил ли он свои традиционные качества.
За последние десятилетия сегмент легких коммерческих моделей существенно изменился. Теперь это не просто утилитарные транспортные средства, а достаточно комфортабельные и неплохо оснащенные автомобили. Пассажирские версии таких моделей — полноценные семейные минивэны. Яркий пример — новый Ford Tourneo Courier второго поколения, который уже представлен на украинском рынке и побывал на тесте Фокуса.
Выразительнее и интереснее — дизайн Ford Tourneo Courier
Для авто этого класса внешность — далеко не главное, однако в Ford уделили ей немало внимания. Новый Ford Tourneo Courier стал более выразительным на вид. Угловатый двухобъемный дизайн с высоким капотом и короткими свесами кузова сделал минивэн немного похожим на кроссоверы.
Широкая прямоугольная решетка радиатора сочетается с изогнутыми фарами, которые дополнены ходовыми огнями. У минивэна высокая оконная линия и выштампованные линии на боковинах. Стандартными являются 17-дюймовые легкосплавные диски.
Минивэн Ford Tourneo Courier сохранил платформу В2Е, однако существенно крупнее своего предшественника.
Размеры Ford Tourneo Courier 2025:
- длина — 4337 мм;
- ширина — 1800 мм;
- высота — 1836 мм;
- колесная база — 2692 мм.
Салон Ford Tourneo Courier
Заглянем внутрь. Внутренняя отделка в Ford Tourneo Courier довольно качественная. Жесткого пластика, конечно, хватает, зато он износостойкий и долговечный.
Еще несколько лет назад цифровая панель приборов в таком минивэне считалась фантастикой. Ее графику и конфигурацию можно настроить под себя.
Рядом расположен 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы SYNC 4. Она работает быстро, имеет несложное меню и даже дополнена беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.
Впрочем, через тачскрин приходится управлять и аудио, и климатом, а это уже не слишком удобно. Физических кнопок на центральной панели Ford Tourneo Courier осталось не так уж и много. Ниже расположили нишу с беспроводной зарядкой смартфона, порты USB-A и USB-C.
Конечно же, в салоне семейного минивэна хватает отделений для мелких вещей. Прежде всего, стоит отметить традиционную для автомобилей подобного класса полку над лобовым стеклом. Бардачок — не слишком широкий, но достаточно глубокий. К тому же, над ним есть небольшая полочка. Подлокотник здесь откидной, поэтому бокса нет, но хватает отсеков в центральной консоли.
Вместительный и просторный
Сажусь за руль Ford Tourneo Courier. Посадка здесь высокая — фактически как в кроссовере. Благодаря этому, а также большим зеркалам и тонким стойкам крыши к обзорности у меня претензий нет — к авто быстро привыкаешь и парковаться на нем легко.
Сиденья Ford Tourneo Courier удобные и упругие. Их подушки слишком плоские, зато спинки обеспечивают вполне приемлемую боковую поддержку. Диапазона регулировок кресел и рулевой колонки в целом хватает. Как сиденья, так и руль обогреваются.
Оценим второй ряд. На недостаток места для ног или над головой грех жаловаться — здесь и двухметровым пассажирам не тесно. Ширина салона также достаточна, чтобы троим было удобно. А вот вентиляционных дефлекторов или хотя бы подлокотника сзади нет, зато есть USB-порты.
Багажник Ford Tourneo Courier также просторный: 570 л в обычном состоянии и 2162 л — со сложенными задними креслами. Грузоподъемность минивэна составляет 625 кг, то есть он вполне подойдет и для малого бизнеса. Проем задней двери широкий, а высота порога небольшая. В стенках есть отсеки, которые закрываются, а вот под полом ниши нет, ведь запаска спрятана под кузовом.
Комплектация Ford Tourneo Courier
Новый Ford Tourneo Courier предлагается в одной версии Titanium с бесключевым доступом, климат-контролем, подогревами, парктроником, камерой, датчиками дождя и света.
К тому же, минивэн получил набор систем безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание дорожных знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.
Без дизеля — двигатели Ford Tourneo Courier
Выбор двигателей для Ford Tourneo Courier в Украине довольно нетипичен: модель предлагается с 1,0-литровым бензиновым турбодвигателем EcoBoost мощностью 125 л. с. и 136-сильным электромотором. А вот турбодизеля нет, хотя родственный фургон Ford Transit Courier сохранил его.
На тест Фокусу был предоставлен бензиновый минивэн Ford Tourneo Courier. Трехцилиндровый турбомотор довольно бодрый и быстро набирает обороты, но при этом подает голос да и вибрации ощутимы.
Тяги, в принципе, достаточно: максимальный крутящий момент в 200 Н∙м доступен в диапазоне 1750-3000 об/мин. Динамика неплохая, по меркам авто этого класса — 11,1 с до до 100 км/ч и максимальные 175 км/ч. 7-ступенчатый робот PowerShift переключает передачи быстро и без толчков.
EcoBoost почти столь же экономичен, как и дизели. Заявленный расход топлива — 6,6-7,3 л/100 км в комбинированном цикле. Во время теста новый Ford Tourneo Courier расходовал примерно 7,5-8 л на 100 км в городе и 6,2-6,5 л/100 км — на трассе. Экономить топливо помогает функция глушения двигателя во время остановок.Важно
Управляемость Ford Tourneo Courier
Новый Ford Tourneo Courier не боится разбитых украинских дорог. Его энергоемкая подвеска легко справляется с большинством ухабов и езда комфортабельна.
Клиренс, кстати, составляет 207 мм — больше, чем у некоторых кроссоверов. Конечно, высокое авто ощутимо кренится в виражах, однако никто от него и не требует захватывающей управляемости и скоростного прохождения поворотов.
А вот на малых скоростях новый Ford Tourneo Courier отлично маневрирует и в городских условиях отлично себя чувствует. Его руль легкий и его можно вращать несколькими пальцами, хотя обратной связи у него немного.
На трассе высокое авто демонстрирует неплохую курсовую устойчивость. На больших скоростях дают о себе знать аэродинамические шумы, хотя в целом шумоизоляция салона хорошая, по меркам этого класса.
Цена Ford Tourneo Courier
Новый Ford Tourneo Courier в Украине стоит от 1 164 744 гривен за бензиновый вариант Titanium. В этом сегменте есть как более дешевые, так и более дорогие модели, однако учитывая неплохую комплектацию, цена минивэна является конкурентоспособной.
Вердикт Фокуса
Минивэн Ford Tourneo Courier не только просторный и практичный, но и имеет стильный дизайн и получил современное оборудование. Он приспособлен к нашим дорогам и вполне подходит на роль универсального авто для семьи и работы. Его бензиновый турбомотор тяговитый и экономичный, однако все же хотелось бы, чтобы в линейке была и дизельная версия.
Плюсы Ford Tourneo Courier:
- просторные салон и багажник;
- богатая комплектация;
- невысокий расход топлива.
Минусы Ford Tourneo Courier:
- не хватает дизеля;
- слишком шумный двигатель.
Технические характеристики Ford Tourneo Courier
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R3
|Объем двигателя
|998
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|125/6000
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|200/1750-3000
|Коробка передач
|7-ст.робот с двумя сцеплениями
|Привод
|передний
|Расход топлива, город-трасса, комбинированный цикл, л/100 км
|6,6-7,3
|Макс. скорость, км/ч
|175
|Разгон 0–100 км/ч, с
|11,1
|Объем топливного бака, л
|45