Тест-драйв нового Ford Tourneo Courier: для сім'ї та бізнесу

Новий Ford Tourneo Courier кардинально змінився та став сучаснішим. Фокус визначив, чи пішли ці зміни на користь мінівену і чи зберіг він свої традиційні якості.

За останні десятиліття сегмент легких комерційних моделей суттєво змінився. Тепер це не просто утилітарні транспортні засоби, а досить комфортабельні та непогано оснащені автомобілі. Пасажирські версії таких моделей — повноцінні сімейні мінівени. Яскравий приклад — новий Ford Tourneo Courier другого покоління, який уже представлений на українському ринку та побував на тесті Фокусу.

Ford Tourneo Courier суттєво підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Виразніший і цікавіший — дизайн Ford Tourneo Courier

Для авто цього класу зовнішність – далеко не головне, проте у Ford приділили їй чимало уваги. Новий Ford Tourneo Courier став виразнішим на вигляд. Кутастий двооб’ємний дизайн із високим капотом та короткими звисами кузова зробив мінівен трохи схожим на кросовери.

Мінівен зовні став дещо схожим на кросовери Фото: Тарас Брязгунов

Широка прямокутна решітка радіатора поєднується з вигнутими фарами, які доповнені ходовими вогнями. В мінівена висока віконна лінія та виштамповані лінії на боковинах. Стандартними є 17-дюймові легкосплавні диски.

Мінівен Ford Tourneo Courier зберіг платформу В2Е, проте суттєво більший за свого попередника.

Вантажопідйомність Ford Tourneo Courier становить 625 кг Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Ford Tourneo Courier 2025:

довжина – 4337 мм;

ширина – 1800 мм;

висота – 1836 мм;

колісна база – 2692 мм.

Салон Ford Tourneo Courier

Заглянемо всередину. Внутрішнє оздоблення в Ford Tourneo Courier доволі якісне. Жорсткого пластику, звісно вистачає, зате він зносостійкий та довговічний.

У салоні на передній панелі встановили два дисплеї Фото: Тарас Брязгунов

Ще кілька років тому цифрова панель приладів у такому мінівені вважалася фантастикою. Її графіку та конфігурацію можна налаштувати під себе.

Поряд розташований 8-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи SYNC 4. Вона працює швидко, має нескладне меню і навіть доповнена бездротовими Apple CarPlay і Android Auto.

Утім, через тачскрін доводиться керувати і аудіо, і кліматом, а це вже не надто зручно. Фізичних кнопок на центральній панелі Ford Tourneo Courier залишилося не так вже і багато. Нижче розташували нішу із бездротовою зарядкою смартфона, порти USB-A та USB-C.

Цифрову панель приладів можна налаштувати під себе Фото: Тарас Брязгунов

Звісно ж, у салоні сімейного мінівена вистачає відділень для дрібних речей. Передусім, варто відзначити традиційну для автомобілів подібного класу полицю над лобовим склом. Бардачок – не надто широкий, але доволі глибокий. До того ж, над ним є невелика поличка. Підлокітник тут відкидний, тому боксу немає, але вистачає відсіків у центральній консолі.

Місткий і просторий

Сідаю за кермо Ford Tourneo Courier. Посадка тут висока – фактично як в кросовері. Завдяки цьому, а також чималим дзеркалам та тонким стійкам даху до оглядовості в мене претензій немає – до авто швидко звикаєш і паркуватися на ньому легко.

Висока посадка забезпечує гарну оглядовість Фото: Тарас Брязгунов Задній ряд мінівена дуже просторий Фото: Тарас Брязгунов

Сидіння Ford Tourneo Courier зручні й пружні. Їх подушки занадто пласкі, зате спинки забезпечують на цілком прийнятну бічну підтримку. Діапазону регулювань крісел та кермової колонки загалом вистачає. Як сидіння, так і кермо обігріваються.

Оцінимо другий ряд. На нестачу місця для ніг чи над головою гріх скаржитися – тут і двометровим пасажирам не тісно. Ширина салону також достатня, щоб трьом було зручно. А от вентиляційних дефлекторів чи бодай підлокітника ззаду немає, зате є USB-порти.

Об'єм багажника Ford Tourneo Courier становить 570 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 2162-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов У багажнику є невеликі відділи для дрібних речей Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Ford Tourneo Courier також просторий: 570 л у звичайному стані та 2162 л – зі складеними задніми кріслами. Вантажопідйомність мінівена становить 625 кг, тобто він цілком підійде і для малого бізнесу. Отвір задніх дверей широкий, а висота порогу невелика. У стінках є відсіки, які закриваються, а от під підлогою ніші немає, адже запаска схована під кузовом.

Комплектація Ford Tourneo Courier

Новий Ford Tourneo Courier пропонують у одній версії Titanium із безключовим доступом, клімат-контролем, підігрівами, парктроніком, камерою, датчиками дощу та світла.

Над бардачком Ford Tourneo Courier є полиця Фото: Тарас Брязгунов На центральній консолі встановили бездротову зарядку смартфонів Фото: Тарас Брязгунов Авто не має боксу в підлокітнику, зате вистачає дрібних відсіків Фото: Тарас Брязгунов Невелика ніша є в передній панелі Фото: Тарас Брязгунов Під стелею – традиційна поличка Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів встановили USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

До того ж, мінівен отримав набір систем безпеки – автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків, контролю "сліпих" зон та втоми водія.

Без дизеля — двигуни Ford Tourneo Courier

Вибір двигунів для Ford Tourneo Courier в Україні доволі нетиповий: модель пропонують із 1,0-літровим бензиновим турбодвигуном EcoBoost потужністю 125 к. с. та 136-сильним електромотором. А от турбодизеля немає, хоча споріднений фургон Ford Transit Courier зберіг його.

1,0-літровий бензиновий турбомотор тяговитий, але шумний Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокусу був наданий бензиновий мінівен Ford Tourneo Courier. Трициліндровий турбомотор досить бадьорий і швидко набирає оберти, але при цьому подає голос та й вібрації відчутні.

Тяги, в принципі, достатньо: максимальний крутний момент у 200 Н∙м доступний в діапазоні 1750-3000 об/хв. Динаміка непогана, за мірками авто цього класу – 11,1 с до до 100 км/год і максимальні 175 км/год. 7-ступінчастий робот PowerShift перемикає передачі швидко і без поштовхів.

Витрата пального в місті становить 7,5-8 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

EcoBoost майже настільки ж економічний, як і дизелі. Заявлена витрата пального – 6,6-7,3 л/100 км у комбінованому циклі. Під час тесту новий Ford Tourneo Courier витрачав приблизно 7,5-8 л на 100 км у місті та 6,2-6,5 л/100 км – на трасі. Заощаджувати пальне допомагає функція глушіння двигуна під час зупинок.

Керованість Ford Tourneo Courier

Новий Ford Tourneo Courier не боїться розбитих українських доріг. Його енергоємна підвіска легко справляється з більшістю вибоїн і їзда комфортабельна.

Кліренс, до речі, становить 207 мм – більше, аніж у деяких кросоверів. Звісно, високе авто відчутно крениться у віражах, проте ніхто від нього і не вимагає захоплюючої керованості та швидкісного проходження поворотів.

Мінівен непогано маневрує на вузьких дорогах Фото: Тарас Брязгунов

А от на малих швидкостях новий Ford Tourneo Courier чудово маневрує і в міських умовах відмінно почувається. Його кермо легке і його можна обертати кількома пальцями, хоча зворотного зв’язку в нього небагато.

На трасі високе авто демонструє непогану курсову стійкість. На великих швидкостях дають про себе знати аеродинамічні шуми, хоча загалом шумоізоляція салону хороша, за мірками цього класу.

Ціна Ford Tourneo Courier

Новий Ford Tourneo Courier в Україні коштує від 1 164 744 гривень за бензиновий варіант Titanium. У цьому сегменті є як дешевші, так і дорожчі моделі, проте враховуючи непогану комплектацію, ціна мінівена є конкурентоздатною.

Вигнуті фари доповнені ходовими вогнями Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Мінівен Ford Tourneo Courier не лише просторий і практичний, але й має стильний дизайн та отримав сучасне обладнання. Він пристосований до наших доріг і цілком підходить на роль універсального авто для сім'ї та роботи. Його бензиновий турбомотор тяговитий та економічний, проте все ж хотілося б, аби в лінійці була і дизельна версія.

Плюси Ford Tourneo Courier:

просторі салон та багажник;

багата комплектація;

невисока витрата пального.

Мінуси Ford Tourneo Courier:

не вистачає дизеля;

занадто шумний двигун.

Технічні характеристики Ford Tourneo Courier

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 998 Потужність двигуна, к. с./об/хв 125/6000 Обертальний момент, Нм/об/хв 200/1750-3000 Коробка передач 7-ст. робот з двома зчепленнями Привід передній Споживання пального, комбінований цикл, л/100 км 6,6-7,3 Макс. швидкість, км/год 175 Розгін 0–100 км/год, с 11,1 Об'єм паливного баку, л 45

