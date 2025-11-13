Раскрыты первые подробности недорогого пикапа Toyota на базе RAV4 (фото)
В линейке Toyota вскоре появится компактный пикап Land Cruiser. Недорогую модель предложат в электрифицированных версиях.
Новый пикап Toyota поступит в производство с 2027 года. Об этом сообщает японское издание Best Car.
Новая модель будет серийным вариантом концепта Toyota EPU 2023 года. У него авто позаимствует рубленый дизайн с высоким капотом и тоненькими светодиодными фарами.
Как стало известно, пикап Toyota назовут Land Cruiser, то есть он станет частью внедорожного семейства марки. Впрочем, его конструкция будет иметь мало общего со знаменитыми внедорожниками.Важно
Дело в том, что в отличие от Toyota Land Cruiser 300 или Prado 250, пикап не будет иметь рамы и будет отличаться несущим кузовом. Его построят на удлиненной платформе Toyota RAV4, то есть он бросит вызов таким моделям, как Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz и Ram Rampage. Авто будет предназначено не столько для бизнеса, сколько для активного отдыха.
Доступный пикап Toyota Land Cruiser будет достигать примерно 5 м в длину, 1,9 м в ширину и 1,7 м в высоту при колесной базе 3,3 м. Отмечается, что его предложат в электрифицированных версиях, то есть гибридных и электрических.
Кстати, недавно линейку Toyota Land Cruiser пополнил дешевый внедорожник FJ.
Также Фокус писал, что пикап Hyundai Santa Cruz на базе Tucson появился в Украине.