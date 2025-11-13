Раскрыты первые подробности недорогого пикапа Toyota на базе RAV4 (фото)

В линейке Toyota вскоре появится компактный пикап Land Cruiser. Недорогую модель предложат в электрифицированных версиях.

Новый пикап Toyota поступит в производство с 2027 года. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Новая модель будет серийным вариантом концепта Toyota EPU 2023 года. У него авто позаимствует рубленый дизайн с высоким капотом и тоненькими светодиодными фарами.

Пикап станет частью семейства Toyota Land Cruiser Фото: BestCarWeb

Как стало известно, пикап Toyota назовут Land Cruiser, то есть он станет частью внедорожного семейства марки. Впрочем, его конструкция будет иметь мало общего со знаменитыми внедорожниками.

Важно

Дебютировал новый Toyota Hilux 2026: как изменилось самое надежное авто современности (фото, видео)

Дело в том, что в отличие от Toyota Land Cruiser 300 или Prado 250, пикап не будет иметь рамы и будет отличаться несущим кузовом. Его построят на удлиненной платформе Toyota RAV4, то есть он бросит вызов таким моделям, как Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz и Ram Rampage. Авто будет предназначено не столько для бизнеса, сколько для активного отдыха.

Відео дня

Авто предложат в электрифицированных версиях Фото: BestCarWeb

Доступный пикап Toyota Land Cruiser будет достигать примерно 5 м в длину, 1,9 м в ширину и 1,7 м в высоту при колесной базе 3,3 м. Отмечается, что его предложат в электрифицированных версиях, то есть гибридных и электрических.

Кстати, недавно линейку Toyota Land Cruiser пополнил дешевый внедорожник FJ.

Также Фокус писал, что пикап Hyundai Santa Cruz на базе Tucson появился в Украине.