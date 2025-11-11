На европейский рынок выйдет недорогой пикап на базе Jeep Compass (фото)

Компактный пикап Ram Rampage будут продавать в Европе. Доступную модель предложат в бензиновой и дизельной версиях.

Новый Ram Rampage уже дебютировал на выставке лошадей Fieracavalli в Италии, а на европейский рынок он должен выйти в 2026 году. Подробности модели раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Примечательно, что в Европе Ram Rampage появится раньше, чем в Северной Америке, где пикапы чрезвычайно популярны. На данный момент модель выпускается в Бразилии и продается в ряде стран Латинской Америки.

RAM Rampage R/T Фото: Stellantis

Новый Ram Rampage — самая нетипичная модель марки, ведь он не имеет рамы. Пикап построен на платформе кроссовера Jeep Compass и призван бросить вызов другим подобным моделям с несущим кузовом вроде Ford Maverick или Hyundai Santa Cruz.

Внешне пятиметровый Ram Rampage очень напоминает своих рамных старших братьев и отличается брутальным дизайном с широкой решеткой радиатора и высоким капотом. Вариант Rebel будет иметь больший клиренс и 17-дюймовые внедорожные шины, а вот версию R/T несколько занизят и оснастят 19-дюймовой дорожной резиной.

Пикап довольно богато оснащен Фото: Stellantis

В салоне Ram Rampage установлен цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин. В комплектации Rebel в отделке использована замша, а в R/T кожа. Обе версии получат двухзонный климат-контроль, акустику Harman Kardon с 10 динамиками, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Пикап Ram Rampage Rebel оснащен 2,2-литровым турбодизелем на 200 л. с. и 450 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,9 с и развить 196 км/ч.

Новый Ram Rampage R/T получил 2,0-литровую бензиновую турбочетверку на 272 л.с. и 400 Н∙м. Разгон до сотни занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

RAM Rampage будут продавать в Европе в бензиновом и дизельном исполнении Фото: Stellantis

Все Ram Rampage 2026 в Европе получат 9-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей, а также систему помощи на спуске HDC.

