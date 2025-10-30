Новый Jeep Compass поступил в производство и выходит на рынок: цена и подробности (фото)

Новый Jeep Compass третьего поколения поступает в продажу. Компактный кроссовер предложат в гибридных и электрических версиях мощностью до 375 сил.

Кроссовер Jeep Compass 2026 начали производить на заводе в Мелфи (Италия) и на европейском рынке он появился раньше, чем на родине, в США. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Jeep Compass подрос до 4,55 м в длину Фото: Stellantis

Новый Jeep Compass претерпел существенные изменения. Кроссовер переехал на платформу STLA Medium и подрос до 4,55 м в длину. Он просторнее внутри, а объем его багажника увеличился до 550 л. В салоне установили цифровой щиток приборов и большой 16-дюймовый тачскрин.

Кроссовер предлагают в гибридных и электрических версиях Фото: Stellantis

Со старта новый кроссовер Jeep Compass предлагают в с 1,2-литровым турбомотором на 145 л.с. и "мягкой" гибридной установкой, а также в 195-сильном плагин-гибридном варианте и 375-сильной электрической версии с полным приводом и запасом хода 650 км.

Цена Jeep Compass в ЕС стартует с 37 900 евро. Базовая комплектация включает 18-дюймовые диски, фары Full LED, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, набор систем безопасности, датчики дождя и света.

Комплектация Jeep Compass расширена Фото: Stellantis

Топовая версия First Edition (от 41 900 евро) добавляет 20-дюймовые диски, матричную оптику, бесключевой доступ, навигацию, камеры кругового обзора, систему полуавтономного движения и электропривод двери багажника.

