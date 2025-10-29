Самый лучший Duster выходит на рынок: у него полный привод, автомат и ГБО (фото)

Линейку Duster пополнила новая топовая версия TCe 150 4x4 EDC GLP. Кроссовер оснащен гибридной установкой, полным приводом и заводским ГБО.

Новый Duster TCe 150 4x4 EDC GLP выходит на европейский рынок под брендом Dacia и стоит от 26 554 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Гибрид Dacia Duster 2026 оснащен 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем и парой электромоторов, которые суммарно развивают 150 л. с. Расход топлива составляет 5,5 л на 100 км в смешанном цикле.

Кроссовер оснащен роботом и полным приводом Фото: Dacia

Новый Duster TCe 150 4x4 EDC GLP также оснащен заводским ГБО: расход газа составляет 7,1 л/100 км. 50-литровых бензобака и баллона с газом хватит на 1500 км пробега, а батарея на 0,84 кВт∙ч позволяет проехать небольшие расстояния на электротяге.

Гибридный кроссовер Duster TCe 150 получил 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и полный привод. До этого времени все полноприводные Dacia/Renault Duster нынешнего и предыдущего поколений комплектовались только механической КПП. Также можно буксировать 1,5-тонный прицеп.

Цена Duster TCe 150 стартует с 26 554 евро Фото: Dacia

Кроме того, эту же гибридную установку получил и старший кроссовер Dacia Bigster 2026. Его оценили в 28 874 евро.

