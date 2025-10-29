Найкращий Duster виходить на ринок: у нього повний привід, автомат і ГБО (фото)

Лінійку Duster поповнила нова топова версія TCe 150 4x4 EDC GLP. Кросовер оснащений гібридною установкою, повним приводом та заводським ГБО.

Новий Duster TCe 150 4x4 EDC GLP виходить на європейський ринок під брендом Dacia і коштує від 26 554 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Гібрид Dacia Duster 2026 оснащений 1,2-літровим бензиновим турбодвигуном та парою електромоторів, які сумарно розвивають 150 к. с. Витрата пального становить 5,5 л на 100 км у змішаному циклі.

Кросовер оснащений роботом і повним приводом Фото: Dacia

Новий Duster TCe 150 4x4 EDC GLP також оснащений заводським ГБО: витрата газу становить 7,1 л/100 км. 50-літрових бензобака та балона з газом вистачить на 1500 км пробігу, а батарея на 0,84 кВт∙год дозволяє проїхати невеликі відстані на електротязі.

Гібридний кросовер Duster TCe 150 отримав 6-ступінчастий робот із двома зчепленнями та повний привід. До цього часу всі повнопривідні Dacia/Renault Duster нинішнього та попереднього поколінь комплектувалися лише механічною КПП. Також можна буксирувати 1,5-тонний причіп.

Ціна Duster TCe 150 стартує з 26 554 євро Фото: Dacia

Крім того, цю ж гібридну установку отримав і старший кросовер Dacia Bigster 2026. Його оцінили в 28 874 євро.

