Renault виводить на ринок стильного електричного конкурента Porsche Macan (фото)

Новий Alpine A390 виходить на європейський ринок. Спортивний електрокросовер від Renault доступний у версіях потужністю до 470 сил із запасом ходу до 555 км.

Електричний кросовер Alpine A390 почнуть продавати в Європі з 4 листопада. Про це повідомляється на офіційному сайті Renault Group.

Електромобіль Alpine A390 — найбільша та найпотужніша серійна модель в історії спортивного бренду Renault. 4,6-метровий кросовер кине виклик Porsche Macan та Audi Q6 e-tron Sportback.

Обтічний електрокар кине виклик Porsche Macan Фото: Alpine

Новий Alpine A390 вирізняється стрімким дизайном із елегантними формами, вигнутим дахом і високою віконною лінією. У салоні встановлені два великих екрани на передній панелі, а крісла першого ряду розділені високою консоллю. В оздобленні використано шкіру Nappa та алькантару.

Ціна Alpine A390 стартує з 67 500 євро за версію GT. Вона оснащена повнопривідною 400-сильною установкою та батареєю на 89 кВт∙год. Електрокросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і розвинути 200 км/год, а його запас ходу становить 555 км.

Відео дня

Електрокросовер пропонують у версіях на 400 та 470 сил Фото: Alpine

Комплектація Alpine A390 GT включає матричні фари, 20-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, 850-ватну акустику, електропривід та підігрів сидінь, обігрів керма.

Важливо

Тест-драйв нового Renault Kardian: чим приваблює доступний міський кросовер

Електромобіль Alpine A390 GTS за 78 000 євро має 470-сильну установку: розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год. Запас ходу – 520 км.

Модель доволі багато оснащена вже в базовій версії Фото: Alpine

До того ж, новий Alpine A390 GTS отримав 21-дюймові колеса, масаж сидінь, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху та потужнішу аудіосистему.

До речі, у продаж в Європі надходить і новий хетчбек Renault Clio шостого покоління.

Також Фокус писав, що на український ринок повернувся рамний позашляховик Rexton.