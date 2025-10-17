Новий Renault Clio 2026 виходить на ринок: подробиці та ціни (фото)

Новий Renault Clio шостого покоління надходить у продаж. Хетчбек доступний у бензиновій та гібридній версіях, а пізніше з’явиться варіант із заводським ГБО.

Renault Clio 2026 уже доступний для замовлення на батьківщині, у Франції, а пізніше з'явиться в інших європейських країнах. Про це повідомляється на офіційному сайті Renault.

Новий Renault Clio підріс до 4,1 м завдовжки та став агресивнішим на вигляд. Салон став просторішим, а на передній панелі встановили два екрани. Об’єм багажника становить 391 л.

Хетчбек став дорожчим, але багатше оснащени Фото: Renault

Ціна Renault Clio стартує з 19 900 євро за варіант з 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 115 к. с. та механічною КПП (версія з роботом на 1500 євро дорожча). 160-сильний гібрид Renault Clio коштує від 24 600 євро, а 120-сильну версію із заводським ГБО почнуть продавати пізніше.

Новий Renault Clio подорожчав, але і багатше оснащений. Базовий варіант Evolution отримав клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік та набір систем безпеки.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Renault

Топова версія Esprit Alpine (від 27 600 євро) додає обвіс, 18-дюймові диски, оздоблення салону в спортивному стилі, безключовий доступ, камеру, контроль "сліпих" зон, датчики світла та дощу.

