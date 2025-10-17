Новый Renault Clio 2026 выходит на рынок: подробности и цены (фото)

Новый Renault Clio шестого поколения поступает в продажу. Хэтчбек доступен в бензиновой и гибридной версиях, а позже появится вариант с заводским ГБО.

Renault Clio 2026 уже доступен для заказа на родине, во Франции, а позже появится в других европейских странах. Об этом сообщается на официальном сайте Renault.

Новый Renault Clio подрос до 4,1 м в длину и стал агрессивнее на вид. Салон стал просторнее, а на передней панели установили два экрана. Объем багажника составляет 391 л.

Хэтчбек стал дороже, но богаче оснащен Фото: Renault

Цена Renault Clio стартует с 19 900 евро за вариант с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 115 л. с. и механической КПП (версия с роботом на 1500 евро дороже). 160-сильный гибрид Renault Clio стоит от 24 600 евро, а 120-сильную версию с заводским ГБО начнут продавать позже.

Новый Renault Clio подорожал, но и богаче оснащен. Базовый вариант Evolution получил климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник и набор систем безопасности.

На передней панели установили два экрана Фото: Renault

Топовая версия Esprit Alpine (от 27 600 евро) добавляет обвес, 18-дюймовые диски, отделку салона в спортивном стиле, бесключевой доступ, камеру, контроль "слепых" зон, датчики света и дождя.

Кстати, недавно дебютировал самый дешевый электрокроссовер Renault, который доступнее Duster.

Также Фокус писал, что на украинский рынок вышел стильный спорткар MG с дверями как у Lamborghini.