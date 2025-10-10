Дешевший за "Дастер": дебютував найдоступніший електрокросовер Renault (фото)

Представлено новий електромобіль Renault Kwid E-Tech. Дешевий кросовер став виразнішим зовні та сучаснішим усередині.

Електрокросовер Renault Kwid E-Tech пройшов модернізацію і дебютував у Бразилії. Там він уже виходить на ринок за ціною від 99 900 реалів ($18 200), тобто є дешевшим за бензиновий Renault Duster. Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті виробника.

Кросоверу змінили передню і задню частину Фото: Renault

3,7-метровий електромобіль Renault Kwid E-Tech (у деяких країнах він називається City K-ZE) – брат-близнюк Dacia Spring. Оскільки нещодавно румунська модель оновилася, то тепер освіжили і Renault.

У салоні замінили кермо, передню панель і обидва дисплеї Фото: Renault

Як і Dacia, кросовер Renault Kwid E-Tech отримав нові передню і задню частини. Йому замінили фари, ліхтарі, бампери, фальшрадіаторну решітку та двері багажника.

У салоні встановили нові кермо, передню панель і цифровий щиток приладів, а також збільшений 10-дюймовий тачскрін. До того ж, покращили внутрішнє оздоблення.

Усередині покращили оздоблення Фото: Renault

Силова установка не зазнала змін. Новий Renault Kwid E-Tech зберіг 65-сильний електромотор та батарею ємністю 26,8 кВт∙год. Запас ходу становить 257 км. Утім, невдовзі може з’явитися потужніша 100-сильна версія, адже споріднений кросовер Dacia Spring нещодавно її отримав.

До речі, нещодавно презентували нові Logan та Sandero, які вперше отримали гібридну установку.

Також Фокус писав, що в Києві бачили дуже рідкісний спорткар Renault 2000-х.