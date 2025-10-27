Renault выводит на рынок стильного электрического конкурента Porsche Macan (фото)

Новый Alpine A390 выходит на европейский рынок. Спортивный электрокроссовер от Renault доступен в версиях мощностью до 470 сил с запасом хода до 555 км.

Электрический кроссовер Alpine A390 начнут продавать в Европе с 4 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Renault Group.

Электромобиль Alpine A390 — самая большая и мощная серийная модель в истории спортивного бренда Renault. 4,6-метровый кроссовер бросит вызов Porsche Macan и Audi Q6 e-tron Sportback.

Обтекаемый электрокар бросит вызов Porsche Macan Фото: Alpine

Новый Alpine A390 отличается стремительным дизайном с элегантными формами, изогнутой крышей и высокой оконной линией. В салоне установлены два больших экрана на передней панели, а кресла первого ряда разделены высокой консолью. В отделке использована кожа Nappa и алькантара.

Цена Alpine A390 стартует с 67 500 евро за версию GT. Она оснащена полноприводной 400-сильной установкой и батареей на 89 кВт∙ч. Электрокроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 200 км/ч, а его запас хода составляет 555 км.

Электрокроссовер предлагают в версиях на 400 и 470 сил Фото: Alpine

Комплектация Alpine A390 GT включает матричные фары, 20-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, 850-ваттную акустику, электропривод и подогрев сидений, обогрев руля.

Электромобиль Alpine A390 GTS за 78 000 евро имеет 470-сильную установку: разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. Запас хода — 520 км.

Модель довольно богато оснащена уже в базовой версии Фото: Alpine

К тому же, новый Alpine A390 GTS получил 21-дюймовые колеса, массаж сидений, парковочный автопилот, систему полуавтономного движения и более мощную аудиосистему.

