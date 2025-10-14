Jeep представил флагманский электрифицированный внедорожник с запасом хода 800 км (фото)

Презентован новый Jeep Grand Wagoneer 2026. Большой рамный внедорожник изменился внешне и получил мощную электрифицированную версию на 656 сил.

Флагманский Jeep Grand Wagoneer прошел плановую модернизацию и выйдет на рынок в США по цене от 62 145 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Линейку пополнила 656-сильная электрифицированная версия Фото: Stellantis

Новый Jeep Grand Wagoneer узнается, прежде всего, по измененной передней части в духе электромобиля Jeep Wagoneer S. Он получил более узкую радиаторную решетку, более тонкие фары и большой воздухозаборник в бампере. Также заменили колесные диски и установили новые фонари, соединенные диодной полосой. Как и раньше, модель предлагается в вариантах длиной 5,4 и 5,7 м.

В салоне улучшили материалы отделки и установили увеличенный 12-дюймовый тачскрин на центральной панели. Кроме того, появилась улучшенная проекция на лобовое стекло.

В салоне увеличили центральный тачскрин Фото: Stellantis

Из линейки исчез базовый вариант Jeep Wagoneer, поэтому теперь флагманская модель предлагается в более дорогих и богато оснащенных версиях. Топовая комплектация Summit Reserve теперь включает акустику McIntosh с 23 динамиками, холодильник, вентиляцию кресел первого и второго ряда.

В линейке Jeep Grand Wagoneer 2026 пополнение — появился плагин-гибрид REEV. Он оснащен с парой электромоторов мощностью 656 л. с., батареей на 92 кВт∙ч и 3,6-литровым бензиновым генератором. Внедорожник способен разогнаться до сотни за 5 с, а его общий запас хода на бензине и электротяге превышает 800 км.

Внутренняя отделка улучшенная Фото: Stellantis

Базовая 3,0-литровая 420-сильная турбошестерня Hurricane осталась, а вот ее более мощный вариант на 540 сил и 6,4-литровый V8 Hemi уже не предлагают.

Между прочим, недавно презентовали возрожденный Jeep Grand Cherokee, который стал гибридом.

Также Фокус писал, что Stellantis вернул на рынок недорогой пикап Dakota.